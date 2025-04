Милиони на тъмно: Испания, Португалия и част от Франция останаха без ток (видео)

Милиони жители в Испания, Португалия и Андора останаха без ток днес след мащабен срив на електроподаването, съобщава „Евронюз“. Засегната е и част от Южна Франция, пише „Франс прес“.

Причината за срива не е ясна.

Португалските власти потвърждават за срив в цялата страна в 12:30 ч. местно време. Същите данни пристигат и за Испания. Електричеството не е спряно на Балеарските и Канарските острови.

Испанският системен оператор обяви, че се работи за разрешаване на ситуацията, а причините се анализират. Към момента не се изключва кибератака, но може да става въпрос за техническа неизправност.

Без ток е международното летище Barajas в Мадрид и летището в Лисабон. Засегнати са телекомуникациите.

В Испания и Португалия светофарите изгаснаха, а метрото и влаковете спряха, съобщава „Политико“.

Болниците работят с генератори, а служителите са помолени да изгасят компютрите, тъй като не се знае кога електричеството ще бъде възстановено. Гражданите са призовани да не звънят на спешните линии, които са претоварени.

Пред банкоматите и автобусите се извиха опашки.

Португалският мрежов оператор съобщава за проблем с европейската електрическа мрежа, като вероятната причина за срива е дисбаланс в напрежението.

Испания и Португалия имат силно интегрирана енергийна мрежа, която функционира като енергиен остров и е свързана с цяла Европа чрез малък брой трансгранични връзки, пояснява „Политико“.

Мачът между Григор Димитров и британеца Джейкъб Фърнли от третия кръг на турнира от сериите „Мастърс” 1000 в испанската столица Мадрид също беше прекратен в края на втория сет поради технически проблем, свързан с електрониката на корта.

Към момента наши читатели алармират, че проблемът се превръща в глобален за Европа. Съобщават, че има части от Белгия и Германия, които също са засегнати от срива на енергийната мрежа.

