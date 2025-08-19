19.08.2025 | 11:00
Какво виждаме от тази парадна властова снимка?
Снимките са символ за глобално подреждане по важност
Господарят е Доналд Тръмп. В центъра – висок, голям, спокойно овластен, победител.
До него ритуално е Зеленски. Макрон е поставен като главен откъм Европата.
После онзи никакъв от Финландия. От другата страна Мелони – душа на компанията.
От ляво: Мерц и Рюте – като войнолюбци, но вече полу аутсайдери.
От дясно: Стармър Лондонски – сякаш в миманса, да си знае мястото.
И … малка никаква презряна Урсулка – избутана и вече ненужна
Чудна компания, европейска и глобална!!!
Днес чета техни пост изявления. Да си умреш от смях през горчиви сълзи. Все пак нека се радваме. Полезните идиоти признаха двете велики сили: Вашингтон като господар на Запада, без Лондон и Полша.
Москва и Путин като легитимен изравнител – победител в ситуацията.
Проф. Михаил Мирчев
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране