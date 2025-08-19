19.08.2025 | 11:00

Какво виждаме от тази парадна властова снимка?

Снимките са символ за глобално подреждане по важност

Господарят е Доналд Тръмп. В центъра – висок, голям, спокойно овластен, победител.

До него ритуално е Зеленски. Макрон е поставен като главен откъм Европата.

После онзи никакъв от Финландия. От другата страна Мелони – душа на компанията.

От ляво: Мерц и Рюте – като войнолюбци, но вече полу аутсайдери.

От дясно: Стармър Лондонски – сякаш в миманса, да си знае мястото.

И … малка никаква презряна Урсулка – избутана и вече ненужна

Чудна компания, европейска и глобална!!!

Днес чета техни пост изявления. Да си умреш от смях през горчиви сълзи. Все пак нека се радваме. Полезните идиоти признаха двете велики сили: Вашингтон като господар на Запада, без Лондон и Полша.

Москва и Путин като легитимен изравнител – победител в ситуацията.

Проф. Михаил Мирчев