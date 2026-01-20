20.01.2026 | 19:38

Канадската армия проигра сценарий за военна атака от САЩ

Страната не разполага с достатъчен брой активни войници и съвременно въоръжение, за да устои на мащабна конвенционална атака от южния си съсед

Канада е провела мащабна военна симулация, в която е разгледан хипотетичен сценарий за въоръжено нахлуване на територията ѝ от страна на Съединените щати. Това е първото подобно стратегическо упражнение от около сто години насам, сочи информация, разкрита от канадски медии, позоваващи се на високопоставени представители на властта в Отава.

По думите на източниците става въпрос единствено за аналитичен модел, използван за оценка на рискове и уязвимости, а не за реален план за военни действия. В рамките на симулацията експерти са анализирали вариант, при който американски сили биха могли за изключително кратко време да поемат контрол над ключови канадски обекти по суша и море – в рамките на дни, а не седмици.

Оценката на канадските власти показва, че страната не разполага с достатъчен брой активни войници и съвременно въоръжение, за да устои на мащабна конвенционална атака от южния си съсед. Именно затова в сценария е заложен преход към асиметрични и неконвенционални методи на отбрана.

Сред разглежданите варианти са действия на малки мобилни формирования, включително въоръжени доброволци, които да използват тактики като засади, саботажи, внезапни удари и масово прилагане на безпилотни летателни апарати. Един от участниците в анализа отбелязва, че концепцията напомня стратегиите, използвани от бунтовнически сили в Афганистан през последните десетилетия, чиято цел е изтощаване и нанасяне на сериозни загуби на превъзхождащ противник.

Въпреки тези теоретични разработки канадските официални лица подчертават, че подобен конфликт е крайно малко вероятен. Военното и политическото сътрудничество между Канада и САЩ остава стабилно, като двете страни продължават да работят съвместно в рамките на NORAD и обсъждат разширяване на общата система за противоракетна отбрана.

Според логиката на симулацията евентуална заплаха би възникнала само при сериозен разрив в двустранните отношения и прекратяване на съвместната защита на въздушното пространство. В подобна крайна ситуация Канада би могла да търси подкрепа от други ядрени държави и съюзници.

Военни експерти смятат, че при хипотетичен конфликт страната би разполагала с ограничено време – до няколко месеца – за подготовка на отбрана по суша и море. Сред възможните средства се посочват модерни противотанкови системи и дронове, подобни на тези, използвани в съвременни конфликти.

Междувременно канадското военно ръководство обсъжда разширяване на резервните сили чрез създаване на голям доброволчески корпус. Въпреки това идеята за задължителна военна служба не стои на дневен ред.

На политическо ниво Отава остава категорична, че твърденията за евентуално присъединяване на Канада към САЩ са несериозни и не отразяват реалната позиция на двете държави, като ги определя по-скоро като провокационни изказвания, целящи да предизвикат обществено напрежение.