17.11.2025 | 10:17

Карлос Насар: Никога не съм бил и няма да бъдa зависим от (видео)

Не е редно федерацията да зависи от него, политиката няма място в спорта, смята шампионът, който каза, че е отказвал предложения за 2 млн. долара годишно от друга държава

„Не съм зависим от Делян Пеевски. Карлос Насар нито е зависил някога от Делян Пеевски, нито ще бъде зависим от Делян Пеевски. Карлос Насар е нещо, което не могат да си купят с пари.“

Това казва звездата на българското и световно вдигане на тежести Карлос Насар пред Мон Дьо.

Той нарича срещата си с лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и снимката, която беше публично разпространена след това, „едно подвеждане“. „Федерацията не ме изпрати, не ме е търсил Пеевски, никога не съм говорил с него по телефона. Тази среща се случи като още едно подвеждане. Стефан Ботев (шефът на федерацията-бе. ред.) твърди, че Пеевски дава средства на федерацията, не е редно обаче федерацията да зависи от него, политиката няма място, не може да се меси в спорта“, смята олимпийският шампион.

Едно от най-категоричните му изказвания беше критиката към Българската федерация по вдигане на тежести. „Вместо спокойствие и се обсипвам само с неприятности. Компромисите, които трябва да правя, всички лъжи по мой адрес… В тази федерация работят двама човека, трябва да влязат професионалисти. Договорът ми е абсурден, ще се смеете с глас. В договорите имаше хиляди глоби, едва ли не аз да дължа пари на федерацията. Аз съм казал каквото трябва на Стефан Ботев и чакам неговата дума. От думите на Стефан Ботев зависи дали ще остана в България“, обяви Насар.

Шампионът потвърди, че е получавал изключително високи оферти от чужбина за смяна на спортното гражданство. „Най-голямата сума е около два милиона долара годишно. Въпреки това позицията ми остава твърда. Аз съм българин. Не мога да нося друг флаг на гърба си, ще слушам друг химн“.

Той не отрече, че при последното си посещение в Бахрейн са му предлагани пари – доста голяма сума, но той не бил там за подобни преговори.

„Не мога да приема някой да вземе моя труд и да каже: „Аз го направих!“ Насар е едно. Федерацията е друго. Аз съм българин и не искам да се състезавам за друга страна. Не бих го направил за никакви пари, но не и при никакви обстоятелства. Обстоятелствата в България неведнъж са се опитвали да ме изгонят“, смята Карлос Насар.

Насар очерта амбициите си за следващата олимпиада: „Амбицията ме движи. Искам да правя неща, които не са правени“.