Касапница в Иран: 12 000 души са убити само за две нощи

Свързаната с иранската опозиция медия Iran International твърди, че най-малко 12 000 души са били убити при потушаването на протестите в Иран, определяйки събитията като „най-смъртоносния епизод в съвременната иранска история“. Според разследване на редакционната колегия на Iran International, по-голямата част от убийствата са извършени в рамките на две последователни нощи – 8 и 9 януари. Данните се основават на източници от Висшия съвет за национална сигурност на Иран, медицински центрове и свидетелства на очевидци.

Сравнение: Ако цифрата от 12 000 бъде потвърдена, това би надхвърлило многократно жертвите от протестите през ноември 2019 г. (известни като „Кървавия ноември“), когато бяха убити около 1 500 души.

Ако цифрата от 12 000 бъде потвърдена, това би надхвърлило многократно жертвите от протестите през ноември 2019 г. (известни като „Кървавия ноември“), когато бяха убити около 1 500 души. Жертви и убийци: Голяма част от жертвите са млади хора на възраст под 30 години. Докладите сочат, че е издадена директна заповед за използване на бойна стрелба срещу протестиращите. Основните извършители са частите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и милициите Басидж.

Иранските власти са наложили почти пълно прекъсване на интернет и комуникациите от 8 януари насам. Целта е не само контрол над сигурността, но и прикриване на мащаба на репресиите. Съобщава се за затворени независими вестници и медии в страната, като в момента функционира основно държавната телевизия IRIB под строга цензура. Свидетели съобщават за препълнени морги (като Кахризак край Техеран) и болници, където ранените протестиращи биват идентифицирани и арестувани директно от болничните легла.

Поради блокираните комуникации, различните организации съобщават различни данни, но всички сочат към исторически мащаб на трагедията:

HRANA (Human Rights Activists News Agency): Потвърждава за над 645 смъртни случая и над 10 700 арестувани.

Потвърждава за над 645 смъртни случая и над 10 700 арестувани. Reuters съобщава за 2000 убити

съобщава за 2000 убити Iran Human Rights (IHRNGO): Предупреждава за риск от масови екзекуции на арестуваните още в следващите дни.

Предупреждава за риск от масови екзекуции на арестуваните още в следващите дни. Официален Техеран: Отрича данните на опозиционните медии, нарича протестиращите „терористи“ и обвинява САЩ и Израел за подстрекаване на размириците.

Американският президент Доналд Тръмп призова иранците да продължат да протестират и каза, че „помощта е на път“, но не съобщи повече подробности, предаде Ройтерс. „Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ – ПРЕВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ!!!… Запомнете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена. Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи не СПРЕ. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA!!! (акроним на английски на лозунга „Направете Иран велик отново“)“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.