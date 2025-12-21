21.12.2025 | 20:08

Китай купи рекордно количество злато от Русия за $961 милиона

Пекин засилва златните си резерви, докато Москва разпродава активи заради бюджетния дефицит

През ноември 2025 г. Китай е реализирал най-голямата златна сделка в историята на двустранната търговия с Русия, закупувайки злато на стойност 961 милиона долара, съобщават руски държавни медии, позовавайки се на данни от китайските митници.

Това е вторият пореден месец с изключително високи обеми – през октомври покупките възлизат на 930 милиона долара, което означава, че само за два месеца Китай е внесъл злато за над 1,89 милиарда долара. За сравнение, през същия период на 2024 г. стойността на подобни доставки е била едва 223 милиона долара.

Рязкото увеличение е част от по-широката политика на Пекин за диверсификация на резервите и намаляване на зависимостта от щатския долар. Според Financial Times, реалните покупки на злато от Китай през 2025 г. вероятно надвишават официално обявеното. Societe Generale оценява, че Пекин може да е придобил до 250 тона злато, което представлява над една трета от всички златни покупки на централни банки по света тази година. Подобен натиск върху търсенето е допринесъл за ръст на цената на златото с около 55% от началото на 2025 г.

В същото време Русия също е активен участник в пазарните процеси, но от другата страна на уравнението – Централната банка на Русия започна да продава физическо злато, за да покрие бюджетен дефицит. Макар сделките да са формално вътрешни, те показват, че резервите на Москва се топят.

Към началото на войната в Украйна руските златни резерви в държавния Фонд на националното благосъстояние възлизаха на 405,7 тона. Към 1 ноември 2025 г. те са намалели с над 57% – до 173,1 тона.