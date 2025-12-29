29.12.2025 | 10:40

Кой ще наследи милионите и имотите на Бриджит Бардо

Състоянието ѝ в размер на 50 млн. долара включва няколко емблематични имота, които разказват нейната лична история

Френската икона Бриджит Бардо почина на 91-годишна възраст, но остави след себе си не само спомен за блясък и бунт, а и впечатляващо наследство.

Родена през 1934 г. в сърцето на Париж, Бардо се превърна в символ на свободата, красотата и артистичната независимост. Макар да се оттегли от киното преди десетилетия, животът ѝ не загуби своята публичност. Причината: тя остава една от най-разпознаваемите фигури във Франция – както на екрана, така и извън него.

Състоянието ѝ, оценявано на около 50 милиона долара, включва няколко емблематични имота, които разказват нейната лична история.

Най-известният сред тях е La Madrague – вилата в Сен Тропе, която се превърна в символ на Бардо и духа на френската ривиера. Но още през 1991 г. тя дарява този имот на своята фондация за защита на животните. Това значи, че домът няма да премине към наследниците, а ще остане в служба на каузата, на която актрисата посвети последните десетилетия от живота си.

Другият ѝ значим имот – Le Castelet край Кан – е на пазара и според обяви цената му достига до 6.5 милиона евро. Този замък от XIII век носи белезите на времето, но и следите от личния ѝ живот.

Бардо има само един син – Николас-Жак Шарие, който по закон е основният наследник на имуществото ѝ. Макар и омъжена за Бернар д’Ормал от 1992 г., френското право ограничава наследствените права на съпруга при наличие на деца. Това прави наследствената картина ясна – освен ако няма завещание с други условия, по-голямата част от богатството на Бардо ще отиде при сина ѝ.

След смъртта ѝ светът не губи само една актриса. Губи фигура, която променяше обществени нагласи, модата и отношението към животните. Но въпросът за наследството ѝ – и материалното, и културното – тепърва ще предизвиква интерес и анализи.