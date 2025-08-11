11.08.2025 | 20:25

Краят на „новата Студена война“?

Руският президент се опитва да постигне поне три конкретни цели

След като Доналд Тръмп обяви, че ще се среща с руския президент Владимир Путин редица политици и международни анализатори се възмутиха, че американският президент ще се среща с руския „виновник“ за най-големия въоръжен конфликт в Европа след Втората световна война. Линдзи Греъм побърза да защити решението на президента Тръмп като сравни предстоящата среща с друга, превърнала се в важен исторически момент. Тази между Рейгън и Горбачов в Женева през 1985 година. Целта е да се намали напрежението по време на Студената война:

„За тези, които критикуват президента Тръмп, че е готов да се срещне с Путин, за да сложи край на кървавата баня в Украйна – спомнете си, че Рейгън се срещна с Горбачов, за да се опита да сложи край на Студената война“, написа Греъм преди дни в социалните мрежи.

„Уверен съм, че президентът Тръмп ще си тръгне – като Рейгън – ако Путин настоява за лоша сделка“, допълва Греъм.

Какъв ще бъде изходът от новата среща ще разберем в края на следващата седмца, но Financial Times едва ли греши в публикацията си от 11 август, че нито ситуацията на бойното поле, нито финансовият фактор могат да принудят руския президент Владимир Путин да ограничи своите териториални амбиции във войната в Украйна и да се съгласи на неблагоприятни за него условия за мир. Според анализаторите, към които се е обърнала западната медиия Путин се стреми да поддържа диалог с американския лидер, за да не му струва твърде скъпо недоволството на Тръмп към Москва.

„Путин няма стимул да сложи край на войната точно сега“, убедена е Александра Прокопенко, научен сътрудник в Берлинския център „Карнеги“ за изучаване на Русия и Евразия.

Според нея, задържането на вниманието на Тръмп е това, което е важно за Путин.

FT припомня, че Тръмп, който се завърна в Белия дом с обещанието да сложи край на войната на Русия срещу Украйна в рамките на 24 часа, изрази раздразнението си спрямо Путин и наложи допълнителна мита на Индия за внос на руски петрол. Въпреки това настроението му се промени рязко след визитата на специалния представител на САЩ Стив Уилкоф в Москва на 6 август, т.е. два дни преди крайния срок, който президентът на САЩ определи за постигане на режим на прекратяване на огъня или налагане на санкции.

И вместо нови проблеми Путин получи първата си за почти две десетилетия покана за среща от американски президент.

Според професор Сем Грийн от King’s College London, предстоящата среща в Аляска е резултат от това, че и Тръмп, и Путин „са се заиграли в ъгъла“.

Той също така е уверен, че руският президент не е имал намерение да обяви споразумението в сроковете, наложени от Тръмп, а президентът на САЩ, от своя страна, е загрижен от перспективата за налагане на санкции. Те могат да се окажат неефективни и по този начин да демонстрират неговата безсилие.

Сем Грийн също посочва, че фактът, че Путин отива в САЩ не като „затворник“, от обект на разочарование се е превърнал в желан гост, а преговорите ще се проведат без украинци и европейци. И това свидетелства за дипломатическа победа на Кремъл. (САЩ не са страна по т. нар. Римски статут на МНС и Владимир Путин няма как да бъде задържан при пристигането си в страната-бел. на ред.).

От своя страна украинските официални лица смятат, че Путин се опитва да постигне най-малко три конкретни цели. Според думите на ръководителя на мисията на Украйна при НАТО Алена Гетманчук, това е да излезе от международната изолация, да избегне нови санкции и да използва стремежа на Тръмп да спре бързо войната, за да постигне с дипломатически методи това, което не е успял да постигне с военни средства.