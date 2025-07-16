Крум Зарков: Сарафов и Чолаков не може да останат в прокуратурата и ВАС след 21 юли

„След 21 юли нито Борислав Сарафов, нито Георги Чолаков по закон имат право да продължат да изпълняват функциите си. Ако го направят, ще е в нарушение на закона и ще е тяхна отговорност“. Това обяви пред БНР. Крум Зарков, бивш депутат, бивш служебен министър на правосъдието, както и бивш правен секретар на президента Румен Радев. По думите му ситуацията с главния прокурор и председателя на ВАС е „доста абсурдна“.

„Оставаме в неяснота и несигурност по отношение на две ключови фигури в съдебната власт. Парламентът може да докара съдебната система до пълен колапс и хаос“, заявява още Зарков.

„Законът, който постановява, че едно и също лице не може да е изпълняващо функции повече от 6 месеца, е приложим – това каза съдийската колегия на ВСС. Определени членове на прокурорската колегия обаче считат, че няма нужда да избират нов главен прокурор след заветната дата 21 юли, защото този закон за тях е неприложим, отбеляза разнобоя между двете колегии“, смята още бившият правосъден министър..

По негово мнение, „изпълняващ функциите“ без срок във времето е проблематична конструкция, защото заобикаля конституционния ред. „Именно затова беше сложен срок от 6 месеца“, изтъкна Зарков.

Според него „ще вървим от абсурд към по-голям абсурд, от конюнктурна интерпретация към още по-голяма конюнктурна интерпретация, от скандал към още по-голям скандал“.

Въпреки законовото ограничение, че някой може да е и.ф. главен прокурор или председател на върховен съд не повече от 6 месеца, днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет бетонира на на най-високия пост в прокуратурата Борислав Сарафов. Неговите 6 месеца като и.ф. от влизането в сила на закона изтичат на 21 юли. Иначе той е временен шеф на държавното обвинение от юни 2023 г.

Въпросната разпоредба от ЗСВ гласи, че „при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

Кадровиците обаче се обединиха около становището, че на новата разпоредба не е придадена обратна сила и следователно не се отнася до висящите случаи, какъвто е този със Сарафов, който беше определен за и.ф. главен прокурор на 16 юни 2023 г.

Аналогичен е случаят и с и.ф. председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Той беше назначен за временен ръководител на съда на 12 ноември 2024 г., т.е. също преди влизането в сила на новата разпоредба в съдебния закон.

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