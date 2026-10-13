13.10.2026 | 19:48

Ламборгини за 300 000 евро излетя от пътя и се размаза в дърветата

Оранжевото Lamborghini Urus е със сериозно разбита предница и задействани въздушни възглавници. На мокрия участък между Ловеч и Голец е станала самостоятелна катастрофа, на мястото е забелязана линейка

Оранжево Lamborghini Urus, чиято пазарна стойност може да достигне до 300 000 евро, е катастрофирало тежко на пътя между Ловеч и село Голец. Луксозният спортен SUV е напуснал пътното платно и се е озовал сред дърветата и храстите край шосето. Снимки от произшествието се появиха в социалните мрежи и показват сериозните поражения по скъпия автомобил.

Гледката е впечатляваща. Предната част на Lamborghini-то е силно деформирана, капакът е смачкан и повдигнат, а по купето има клони и листа. На един от кадрите се вижда отворена предна врата и задействана странична въздушна възглавница. Около автомобила са разхвърляни счупени клони, а машината е навлязла навътре в крайпътната растителност.

По предоставената информация става дума за самостоятелна катастрофа. Пътната настилка е била мокра, а участъкът не е в добро общо състояние. Сериозните щети повдигат въпроса с каква скорост се е движил водачът, преди да изгуби контрол над автомобила. Точната скорост към момента не е установена.

Още един детайл привлича вниманието – според разпространената информация на мястото е имало и линейка. Това поражда опасения, че водачът или негов спътник може да е получил наранявания. Засега обаче няма потвърдени данни за пострадали, нито информация дали в Lamborghini-то са пътували други хора.

Катастрофиралият автомобил е Lamborghini Urus – един от най-скъпите и мощни серийни SUV модели. В зависимост от годината на производство, пробега и оборудването подобни автомобили на вторичния пазар могат да струват около 200-250 хиляди евро, а по-новите версии достигат и по-високи цени. Затова пораженията от произшествието вероятно ще означават значителни разходи за възстановяване, ако ремонтът изобщо е икономически оправдан.

Участъкът в района на Голец е част от пътната мрежа в Ловешка област, където водачите преминават през места с неравности и проблемна настилка. При мокър асфалт опасността от загуба на сцепление нараства, особено при рязка маневра или движение с несъобразена скорост. Какво точно е довело до излизането на Lamborghini-то от платното, предстои да бъде изяснено.