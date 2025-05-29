29.05.2025 | 12:15

Ледник в Швейцарските Алпи се откъсна и погреба част от село (зрелищно видео)

Кадри от дрон показаха огромна равнина от кал и пръст, един човек е изчезнал

Огромно парче от ледник в швейцарските Алпи се откъсна днес следобед и предизвика потоп от лед, кал и скали, които погребаха част от планинско село, съобщи Ройтерс.

Кадри от дрон, излъчени от швейцарската национална телевизия SRF, показаха огромна равнина от кал и пръст, която напълно покрива част от село Блатен, преминаващата през него река и гористите склонове на заобикалящата го долина.

BREAKING: Massive Glacier Collapse in Blatten, Valais (Switzerland) – May 28, 2025 Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier. The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 28, 2025

„Невероятно количество материал се сгромоляса в долината“, заяви Матиас Ебенер, говорител на местните власти в кантона Вале, като отбеляза, че един човек е изчезнал и се издирва.

На кадрите се виждат отломки от разбити дървени сгради по фланговете на огромната земна маса. Сградите и инфраструктурата в Блатен бяха силно засегнати от скалната маса, каза Ебенер.

Видеоклип, разпространяван в социалните медии, показва драматичния момент, когато ледникът частично се срутва, създавайки огромен облак, който покрива част от планината, а скалите и отломките се спускат в покрайнините на селото.

SRF съобщи, че къщите в селото, сгушено в долината Лоечентал в Южна Швейцария, са разрушени.

Швейцарските власти наблюдават склоновете над Блатен, след като наредиха на жителите да напуснат домовете си.

Селото с население от около 300 жители беше евакуирано на 19 май, след като геолози установиха опасност от предстояща лавина от скали и лед.