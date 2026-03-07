Листите на БСП: Зарков води в Бургас и София, Татяна Дончева е първа в Пловдив

Социалистите утвърдиха на пленум всички водачи и попълниха вакантните места в своите листи за парламентарните избори на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ за предстоящите парламентарни избори.

Лидерът на партията Крум Зарков ще води две – в 24 МИР в София и в Бургас, съобщиха от пресцентъра на партията. Така Зарков ще се изправи в Бургас срещу кмета от ГЕРБ Димитър Николов, който ще бъде водач на партията в морския град, както по-рано съобщи Бойко Борисов.

Лидерката на „Движение 21“ и бивш член на партията – Татяна Дончева, изненадващо се завръща. Тя е сложена за водач в Пловдив-град, реши пленумът. Формацията на Дончева беше напуснала лявата коалиция след влизането на БСП във властта заедно с ГЕРБ и ИТН, но след смяната на партийното ръководство се завръща в първите редици.

На предишното си заседание Националният съвет на БСП одобри 21 водачи на листи за вота на 19 април.

Ето и списъка с водачите на левицата, които бяха останали за решение от миналия пленум, но днес окончателно ги приеха:

Бургас 2 МИР: Крум Зарков

Крум Зарков е магистър по международно право и право на международните организации от Университет Париж 1 „Пантеон – Сорбона“. Притежава диплома от Института по политически науки в Париж.

Професионалният му път включва изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на „Пантеон – Сорбона“, както и работа като инспектор – юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Народен представител в 44-тото, 45-тото, 46-тото и 47-тото Народно събрание. Министър на правосъдието на Република България в периода август 2022 г. – юни 2023 г. Секретар по правните въпроси на президента на Република България от юни 2023 г. до май 2025 г. Университетски преподавател по право и политически науки.

Варна 3 МИР: д-р Десислав Тасков

Д-р Десислав Тасков е лекар-уролог. Работи в Онкологичната болница във Варна. Народен представител в 44-то и 51-то Народно събрание. Родом е от Варна, женен с две деца.

Велико Търново 4 МИР: Михаил Михалев

Михаил Михалев е областен председател на БСП-Велико Търново. Журналист, пиар и преподавател във Великотърновския университет.

Видин 5 МИР: Боян Балев

Боян Балев е завършил политология и макроикономика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, доктор по политология. Има магистърска степен по Национална сигурност и отбрана от Военна академия „Георги Раковски“.

Работил е като главен експертен сътрудник в Народното събрание. Дългогодишен експерт в отделите „Избори“ и „Организационен“ на БСП. Има опит в секторите енергетика и аутсорсинг.

Враца 6 МИР: Иван Георгиев Иванов

Иван Георгиев Иванов е роден във Враца. Завършва „Бизнес администрация“ в Международното висше бизнес училище в Ботевград Работил в СД ОТО МВР 9 години и в „Държавен резерв и военновременни запаси“ като специалист по Военовремените запаси 10 години. Областен и общински председател на БСП-Враца. Общински съветник.

Монтана 12 МИР: Пламен Младенов

Пламен Младенов е роден в Монтана. Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и журналистика. Работил е като главен редактор на „Държавен вестник“ и адвокат. Бил е в администрацията на президента Георги Първанов и на Народното събрание. По-късно развива частен бизнес.

Бивш областен председател на БСП в Монтана и бивш член на НС на БСП.

Пловдив-град 16 МИР: Татяна Дончева

Татяна Дончева завършва право в Софийския университет. Работила е като прокурор в Габрово и в Софийска градска прокуратура. Народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-во, 45-то и 46-то Народно събрание. Председател на „Движение 21“.

Силистра 20 МИР: Владимир Маринов

Владимир Маринов е завършил Московски държавен институт за международни отношения със специалност „Управление“.

Занимава се със земеделие и туризъм. Работил като общински съветник в община Родопи, зам.-областен управител на Пловдив, зам.-кмет на община Родопи, народен представител в 46-о и 47-о Народнот събрание. Понастоящем е председател на Общински съвет Родопи. Заместник-председател е на ПП АБВ. Владее руски, английски и испански езици.

Търговище 28 МИР: Гергана Алексова

Гергана Алексова е магистър е по „Право на Европейския съюз“ и „Журналистика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и по „Икономика и финанси“ от Стопанския факултет на университета.

Работила е като заместник-министър на труда и социалната политика. Била е заместник-генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, където участва в управлението на ключови инфраструктурни проекти и европейски транспортни политики, както и заместник-председател на Управителния съвет на европейския транспортен коридор „Ориент – Източно Средиземноморие“.

Хасково 29 МИР: Ленко Петканин

Ленко Петканин е бакалавър от Университет за национално и световно стопанство със специалност „Финанси“, магистър от Универститета по блиблиотекознаение и информационни технологии и доктор от Института по философия и социология при Българска академия на науките. Преминал е успешно редица курсове на „Europe Open Source“, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Европейски колеж по икономика и управление.

В Българската социалистическа партия е заемал позициите зам.-председател на Младежкото обединение, председател на МО в БСП-София, зам.-председател, председател на БСП – Сердика. Член на Националния съвет на БСП.