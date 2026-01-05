Мадуро пред съда в Ню Йорк: Невинен съм! Аз съм достоен човек, все още президент

Задържаният от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро не се призна за виновен по обвиненията в наркотероризъм. 63- годишният Мадуро пледира „невинен“ във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства.

„Невинен съм. Не съм виновен. Аз съм достоен човек. Все още съм президент на страната си“, заяви Мадуро пред съда посредством преводач, преди да бъде прекъснат от федералния съдия Алвин Хелерщайн.

Съпругата на Мадуро Силия Флорес също заяви, че е невинна по предявените ѝ обвинения.

Следващото заседание на съда е насрочено за 17 март. Мадуро е обвинен, че е ръководил мрежа за трафик на кокаин, която си е партнирала с насилствени групировки, включително мексиканските картели „Синалоа“ и „Зетас“, колумбийската бунтовническа групировка ФАРК и венецуелската банда „Трен де Арагуа“.

Николас Мадуро беше с белезници, а на моменти с наведена глава по пътя си към съда. Той и съпругата му бяха облечени в бежови затворнически дрехи и се бореха с пронизващия нюйоркски студ, докато преминаваха набързо между автомобил и хеликоптер за краткия полет над Ийст Ривър към Долен Манхатън.

Това е маршрут, за който туристите плащат немалко пари – с гледка към Статуята на свободата, но за семейство Мадуро обаче това пътуване беше строго служебно, отбелязва кореспондентът на Скай нюз.

Пътищата бяха затворени за сухопътния етап от транспортирането, а военни придружаваха конвоя с оръжие в готовност.

Прехвърлянето от затвора до съда беше по учебник, както и трансферът от Венесуела в Съединените щати. Съдът не предоставя никакви президентски привилегии на Мадуро. Човек, свикнал да избира адвокатите си, поне за първото си явяване беше представляван от служебен защитник.

В повдигнатото обвинение срещу Мадуро се твърди, че той е ръководил „корумпирано, нелегитимно правителство, което в продължение на десетилетия е използвало държавната власт за защита и насърчаване на незаконна дейност, включително трафик на наркотици“.

Синът на Мадуро и още трима души също са обвиняеми. Мадуро, срещу когото бе повдигнато обвинение още по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, е изправен пред обвинения в заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на автоматични оръжия и разрушителни устройства, както и заговор за тяхното притежание.

Арестите бяха извършени след месеци американски натиск срещу Мадуро, включващ атаки срещу предполагаеми „нарко-кораби“, при които са загинали поне 110 човека, отбелязва „Гардиан“. В седмиците преди атаката САЩ също така конфискуваха петролни танкери под санкции край бреговете на Венецуела. Тръмп наложи блокада срещу други подобни плавателни съдове, което допълнително ограничи и без това отслабващата икономика на богатата на петрол страна.