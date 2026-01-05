Мадуро пред съда в Ню Йорк: Невинен съм! Аз съм достоен човек, все още президент

Николас Мадуро беше с белезници, а на моменти с наведена глава по пътя си към съда. Той и съпругата му бяха облечени в бежови затворнически дрехи и се бореха с пронизващия нюйоркски студ, докато преминаваха набързо между автомобил и хеликоптер за краткия полет над Ийст Ривър към Долен Манхатън.
Това е маршрут, за който туристите плащат немалко пари – с гледка към Статуята на свободата, но за семейство Мадуро обаче това пътуване беше строго служебно, отбелязва кореспондентът на Скай нюз.
Пътищата бяха затворени за сухопътния етап от транспортирането, а военни придружаваха конвоя с оръжие в готовност.
Прехвърлянето от затвора до съда беше по учебник, както и трансферът от Венесуела в Съединените щати. Съдът не предоставя никакви президентски привилегии на Мадуро. Човек, свикнал да избира адвокатите си, поне за първото си явяване беше представляван от служебен защитник.
В повдигнатото обвинение срещу Мадуро се твърди, че той е ръководил „корумпирано, нелегитимно правителство, което в продължение на десетилетия е използвало държавната власт за защита и насърчаване на незаконна дейност, включително трафик на наркотици“.
Синът на Мадуро и още трима души също са обвиняеми. Мадуро, срещу когото бе повдигнато обвинение още по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, е изправен пред обвинения в заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на автоматични оръжия и разрушителни устройства, както и заговор за тяхното притежание.
Арестите бяха извършени след месеци американски натиск срещу Мадуро, включващ атаки срещу предполагаеми „нарко-кораби“, при които са загинали поне 110 човека, отбелязва „Гардиан“. В седмиците преди атаката САЩ също така конфискуваха петролни танкери под санкции край бреговете на Венецуела. Тръмп наложи блокада срещу други подобни плавателни съдове, което допълнително ограничи и без това отслабващата икономика на богатата на петрол страна.