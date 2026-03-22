22.03.2026 | 17:24

Македония ни показа как се прави – намалиха ДДС-то на горивата от 18 на 10 %

Цената на горивото при съседите ще поевтинее с 6 - 7 денара (9 - 11 евроцента) за литър

Докато България въвежда „меки" мерки, за да се справи с постоянно поскъпващите горива, а служебният премиер Андрей Гюров с рисунки обяснява какъв ще е ефекта от този ход, то нашите съседи в Република Северна Македония днес взеха конкретно решение, което ще помогне за известно укротяване на инфлацията. На извънредно заседание, правителството на Република Северна Македония, реши днес да намали ДДС върху горивата и да освободи мазут от държавните резерви, за да предотврати покачването на цените на петролните продукти и на електроенергията, съобщи премиерът Христиан Мицкоски на пресконференция. С решението на правителството от понеделник в полунощ ДДС върху петролните продукти ще бъде намален през следващите две седмици от 18 на 10 процента, което означава намаление на цената на горивото с 6 – 7 денара (9 – 11 евроцента) за литър. Мицкоски допълни, че е взето и решение за обявяване на кризисно положение на цялата територия на страната, за да се даде възможност за предприемане на подходящи правни действия и институциите да могат ефективно да прилагат мерките.