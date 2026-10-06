06.10.2026 | 13:16

Македонската президентка изхвърля писмата от българските власти за случая с Ива Михайлова

Гордана Силяновска: Няма да се намесвам в работата на съда

Президентът на Северна Македония не е отговорила на писмото на българския президент Илияна Йотова, свързано с Ива Михайлова. Това стана ясно от интервю на Гордана Силяновска за ТВ Сител, съобщава БТА.

Силяновска искала „да защити доверието помежду им като президенти и когато се видят да й каже, че уважава разделението на властите и независимостта на съдебната власт в страната и няма да се намесва в работата на съда“.

Срещу Ива Михайлова от Кочани, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, се води дело за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Тя е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали, се случва в началото на октомври 2025 г. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

Решение на Апелативния съд в Щип от 20 август потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България. Решението беше постановено въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.

„Аз написах едно писмо на президента Гордана Силяновска, предлагайки двата варианта – консилиум от български лекари, за да видим как ще се лекува момичето оттук нататък, или да я лекуват там. В това писмо я помолих като човек и като жена да помогне на това 23-годишно момиче да не се стигне до инвалидизация“, каза Йотова на 22 август и уточни, че до този момент няма отговор на писмото си до Силяновска.

„Няма да си позволя да се намесвам работата в съда, защото вярвам в независимостта на съдебната власт, вярвам и в нашето здравеопазване. Когато бяхме в София (през юни 2026 г. за участие в срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа), колегата ми Тимчо Муцунски (министър на външните работи и външната търговия на Северна Македония) каза, че сме отворени за вашите (българските) лекари, точно както са отворени за обществеността заседанията на съда, спокойно можете да дойдете с екип и с нашите лекари, за да разрешим евентуално този проблем”, каза в интервю по ТВ Сител Силяновска.

Тя посочи, че е готова да обсъжда проблемите, за които е отговорна, но няма да се намесва в съдебната система в Северна Македония.