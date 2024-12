Макгрегър: Хънтър Байдън е изнудил баща си да го помилва. Заплашил го е преди ден!

Настоящият президент на САЩ Джо Байдън може да e е помилвал собствения си син Хънтър заради заплахи от негова страна. Това пише бившият съветник на шефа на Пентагона по времето на първия мандат на републиканеца Доналд Тръмп полковник Дъглас Макгрегър в профила си в социалната мрежа Х, бившата Туитър.

Дъглас Макгрегър пояснява, че се е свързал с определен представител на Белия дом и той е разкрил вътрешна информация. Според нея, синът на президента е заплашил баща си, че ще разкрие информация, която вероятно ще компрометира в очите на обществото настоящия държавен глава. В този смисъл Хънтър е изнудил Джо Байдън. Ето и целия пост на Макгрегър в профила му:

„Служител на Белия дом разкри, че Хънтър Байдън е заплашвал Джо с книга, която пише и която „ще направи публично достояние“ последните му житейски преживявания. Само ден по-късно Хънтър получава пълно помилване“, заключва Макгрегър.

Не само полковникът коментира случая. Включи се и американският предприемач Илон Мъск. Той разкритикува, в понеделник, 2 декември, решението на президента на САЩ Джо Байдън да помилва сина си Хънтър, отбелязвайки, че това решение поставя под въпрос целостта на Съединените щати.

„Не ме интересуват наркотиците (които е употребявал Хънтър Байдън, бел. Критично), но поставянето под съмнение на целостта на Съединените щати не е нормално“, написа Мъск на страницата си в социалната мрежа X (бивш Twitter).

Припомняме, че Хънтър Байдън беше обвинен в незаконно притежание на оръжие и нарушение на данъчните закони. Байдън реши да помилва сина си Хънтър по две наказателни дела в неделя, 1 декември. Той отбеляза, че случаи като този на Хънтър обикновено се решават с по-меки мерки, но неговите „противници в Конгреса“ използваха обвиненията срещу президентството на американския лидер. Байдън подчерта, че синът му е бил набелязан единствено поради политически натиск.

