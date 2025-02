Макрон пусна ръка на Тръмп (ВИДЕО)

В изключително конфузна ситуация попадна френският президент Еманюел Макрон по време на срещата си с Доналд Тръмп. Пред камерите на цял свят той се опита да сложи свойски ръка на коляното на американския президент, но републиканецът не се даде.

Само няколко секунди след фамилиарния жест на французина Тръмп направи същото, но с иронична реплика: „Това е най-красивият език! Нямам идея какво казва той, но това е елегантен, красив език!“, каза през усмивка той.

Междувременно френски и британски медии отбелязаха, че на два пъти американският президент Доналд Тръмп унизи френския си колега Еманюел Макрон по време на посещението му в Белия дом. Кадрите от визитата показват как френският лидер пристига в официалната резиденция на Тръмп с черен автомобил, но не Тръмп излиза да го посрещне, а това прави началникът на протокола на Белия дом Моника Кроули.

По-късно видеа от Овалния кабинет показаха Макрон и Тръмп зад масивното широко бюро на американския държавен глава, докато се провежда онлайн среща със световните лидери от Г-7 по случай третата годишнина от нахлуването на Русия в Украйна.

Докато Тръмп седи в голям, удобен стол в центъра на бюрото, на Макрон е предложен стол в самия ъгъл на масата, където френският президент е принуден свит в неудобна поза да прекара цялата среща на живо. По вида на Макрон се вижда, че той се чувства неспокоен и некомфортно.

