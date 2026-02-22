22.02.2026 | 16:57
Мъж с пушка нахлу в имението на Тръмп във Флорида. Тайните служби го убиха
Президентът на ДАЩ не е бил в имението си в момента на взлома

20-годишен мъж бе застрелян край имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ във Флорида, след като направил опит да проникне незаконно в имота на американския президент.

Службата за сигурност на САЩ съобщи, че е ликвидирала човек, който е направил опит да проникне незаконно в имота на президента, предаде Скай нюз.

От Службата уточниха, че мъжът направил опит да влезе с взлом в охранявания периметър на комплекса „Мар-а-Лаго“ в Уест Палм Бийч.

Човекът е бил забелязан близо до северната порта на имота, като е носел предмет, който изглеждал като пушка, както и туба с гориво. Случаят е отпреди около осем часа – приблизително в 1:30 ч. местно време./

На място са реагирали агенти на Службата за сигурност на САЩ, както и заместник-шериф от службата на шерифа на окръг Палм Бийч. По информация на властите Доналд Тръмп се намира във Вашингтон и не е бил в имението си в момента на взлома.

Този случай идва само седмици след като на 4 февруари 2026 г. бе произнесена доживотна присъда за Райън Рут – човекът, който се опита да извърши подобно нападение на голф игрището на Тръмп през 2024 г.

