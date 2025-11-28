28.11.2025 | 17:00

Мирчев след протеста: Пеевски, кой си ти, бе!?

„Имаше хора, които искат да променят страната си и им благодарим за това“, заяви той

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев изрази своето мнение след мащабния протест в „Триъгълника на властта“ в сряда вечер срещу Бюджет 2026 и властта. Мирчев коментира и факта, че премиерът Росен Желязков обяви, че план сметката за догодина е била изтеглена, след като по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за това.

„Протестът беше организиран от нас, но нямаме претенции върху хората, които са там. Освен наши симпатизанти и членове, имаше много хора, които нямат нищо общо с нас. Това са хора, ядосани от това, което правят арогантните типове в бюджетна комисия. Това са хората, на които Борисов и Пеевски обявиха война. Те видяха изключително арогантните Йордан Цонев и Байрам Байрам – хората, които показаха истинското лице на ДПС-Ново начало. Много ме радва, че имаше много млади хора на протеста. Познавам протестиращите и има едно ново поколение, което вижда безобразия в българския парламент и те разбират, че освен скучни политици има и едни кръгли измамници в Народното събрание, които сами си слагат милиардите от българския бюджет в джоба. Имаше хора, които искат да променят страната си и им благодарим за това“, заяви Ивайло Мирчев.

„Имаше бял автобус. Влизаме в дългия разговор какви да бъдат протестите. Важното е, че когато има масов протест и много хора пристигат и не са докарани от махали и малки градове с автобуси. Те идват бесни с адекватни искания. Само голямото Д явно не чу. Хората искат да променят страната си и да спрат да им крадат парите. Сградата бе блокирана, както и всички съседни улички. Като мишоци в 01:00 часа излязоха народните представители на ГЕРБ и ДПС-Ново начало в кордон от стотина полицаи“, каза още той.

„Не бих се ангажирал с категорично, но видяхме много по-различен протест, защото имаше много млади хора. През 2020 година имаше много активни хора, а снощи беше различно. Прекалява се и нещо в държавата не е наред. Когато се прекалява, на определена група от хора им писва и излизат на протест. Хората стояха до 1 часа въпреки дъжда и чакаха депутатите. Народните представители от ГЕРБ и ДПС предпочетоха да стоят горе да пият уиски и да пушат пури. Делян Пеевски бе доста изнервен, неговият стил го знаем. Пеевски трябва да разбере, че в България има критична маса от хора, на които той обяви война още като го свалиха като шеф на ДАНС. Много от нас без да сме се занимавали с политика бесни излязохме на площада и видяхме, че не сме сами. Ние сме изключително много, тогава даде ефект, вчера също. Пеевски се изживява като едноличен собственик на България ЕООД. Ние му направихме пълна данъчна ревизия и отиваме към ЧСИ“, заяви Мирчев.

„Делян Пеевски си няма хабер какво е народен съд. Имаше хора, които искаха да разберат защо се краде бюджета. Пеевски иска да си прибере тотото, да си вземе „Лукойл“, а долу бяха млади и интелигентни хора, много различни и аз си говорих с тях“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

„Не съм бил там и нямам аргумент да се съмнявам в думата на тези момчета, защото съм ги виждал всеки ден в Народното събрание. От ДПС-Ново начало се мислят за онбашии на Народното събрание. Виждал съм как се държат с депутати на ГЕРБ в пленарна зала, какво си мислите, че ще се отнесат по друг начин с други хора“, заяви той.

„Йордан Цонев е изключително арогантен тип. Тези хора не са политици, които гледат българския национален интерес. За тях политиката е бизнес, а Пеевски ги използва като пионки да постига целите си. Тези хора са насилвани от Пеевски в много смисли на думата. Техните действия са продиктувани от това, че ако не действат адекватно, след това ще получат съответното отношение от Пеевски“, каза Мирчев.

„След проведената за 26 секунди комисия, на която бе харизана рафинерията в Бургас, нищо не може да ме учуди в българския парламент. На бюджетната комисия хубаво, че бяхме ние с адекватната си реакция. Те се опитаха да вкарат петима въоръжени гардове на НСО в бюджетната комисия. Направихме голям скандал и се принудиха да ги изкарат. Аз изкарах запитване до ген. Тонев, за да разбера кой е казал на тези хора да са в зала. Това е безпрецедентно да влизат въоръжени лица с пистолети в момент, в който трябва да бъде гласуван първия за България бюджет в евро. Това, че някой си позволява това, е дори извън арогантното. Явно приемат държавата за бащиния. Искам да го питам кой си ти, бе? Дали си голямото или дебелото голямо „Д“, кой си ти? Само че този кой беше тръгнал с целия си кортеж, скрит, през задния вход на Народното събрание беше излязъл. Ако хората бяха видели пистолетите на НСО, хората щяха да са още по-бесни. Не мога да повярвам, че това е възможно. Изпратил съм писмо преди 24 часа и отговор няма. Това е недопустимо, а отговорите ще трябва да са веднага“, коментира Ивайло Мирчев.

„На протеста имаше провокатори, опитахме да направим това, което можем, за да остане мирен протеста. Всяко стадо си има мърша. Имаме слаб министър на вътрешните работи и единственият, който го защитава, е Делян Пеевски. Има отрицателна селекция в МВР. Издигат се хора, които не стават за нищо, но са верни на някого. Младите лекари по-добре да стават полицаи, защото ще взимат 6 пъти повече и няма да карат 16-часови смени и няма да им се налагат да учат. Това не е моята България! Трябва да имаме нормално отношение към младите лекари. Увеличението на заплатите на библиотекарите за 3 години е 0%, но това е така, защото те не могат да запазят това управление.“

„Поруганата кола е на икономическият министър. Той е излязъл и се е смесил с тълпата, защото не е известен. Кой има интерес да се опорочи един протест? ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Какво място има на протеста Васил Божков? Да отиде при истински журналисти и да каже на кой е давал пари и кой е корумпирал, а не да опорочава протеста. Тези хора плащат на агитки и ескалират нелогично протеста“, заяви Ивайло Мирчев.

„Не искам да коментирам дали съм бил уцелен със стъклена бутилка, защото ще стане заглавие. Не искам да се героизират политиците. Хората се чувстват безпомощни и идват на протести. Какво се случва на протестите? Ние скандираме, правим плакати и показваме, че сме гневни, но какво от това. Йордан Цонев каза, че не се притеснява от протестиращи и че ще ги изнесе. Протестиращите, когато виждат, че знакът на протест не се разбира от политиците, реагират и ескалират. Гърция няма протест без стотина коктейла Молотов. Не казвам, че искам тук да е така, а да разбират политиците посланията на хората. Протестът бе органичен, а не събрани хора от една фирма, на които са дадени плакати“, каза Мирчев.

„Не вярваме на Борисов. В момента, в който видим оттегленият бюджет, тогава можем да кажем, че една от целите на протеста е изпълнена. Протестите ще продължат. Борим се срещу първия бюджет, който може да вкара България в дългова спирала, а не срещу първия бюджет в евро. България и да няма бюджет, няма как тя да не влезе в еврозоната. Риск страната ни да не влезе в еврозоната – няма. Искаме да предложим план за отпор на завладяваната държава на хората. Много лесно е да насрочим нов протест. Днес сме в по-различна формула с протести, но умни и по начин, по който те дадат ефект. Не просто да има протести, а политиците да разберат, че трябва да се съобразяват с гражданското общество. Правителството се само се сваля с действията си при приемането на бюджет. Няколко часа преди изявлението на БСП, наши колеги видяха как Атанас Зафиров влиза в кабинета на Делян Пеевски. БСП са едни клети хорица, които са на ръчен режим при Пеевски без един, който гласува против Пеевски. Председателят на БСП си получи инструкциите при Пеевски и излезе да прочете. Пеевски е бесен от думите на Борисов, че връща бюджета. Борисов много добре знае, че тези 30 000 след няколко дни ще са 50 000 гневни българи, които не са накарани на сила да протестират, а протестират, защото искат да живеят в една по-добро България“, заяви Мирчев.

„Този протест няма как да роди проруско бъдеще на България. Хората на протест гледат толкова на запад, че на мен ми стана неудобно. Не трябва да се притесняваме за избори. Ние сме готови за избори. Ако това е правилният път за България, нека са избори. Гарантираме на управляващите, че няма как да ни приспят“, коментира Ивайло Мирчев.

„Държането на Благомир Коцев в ареста е абсурдно. Ясно е, че това е дело на Пеевски чрез КПК. Това, че Коцев е на свобода е добре. Сега трябва делото да е в съда и той да отсъди справедливо. Винаги сме искали справедлив съд и законът да бъде един за всички“, каза Ивайло Мирчев.