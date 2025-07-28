28.07.2025 | 10:27

Мистерия с мъртво 3-годишно момче

Властите в Гърция са на крак

Бреговата охрана в Гърция търси информация за дете, което е намерено мъртво на плажа Едем в Палео Фалиро.

Момиченцето на възраст около 3 години не е идентифицирано и не е обявено за изчезнало.

В свое съобщение Бреговата охрана моли всеки гражданин, който може да знае нещо за самоличността на детето и неговото семейство, да предостави информация.

Конфиденциалността е гарантирана, сочат от местните власти. Детето е намерено мъртво, облечено с дългоръкавен бански костюм в тюркоазен цвят. Имало е къса кестенява коса, слабо телосложение и светла кожа.