23.08.2025 | 16:58
Мошеник и симулант се оказа един от най-награждаваните руски военни (видео)
Следственият комитет разобличи "подвизите" на Константин Флоров и още 34 души от силно рекламираната 83-та бригада

Руски военни са стреляли един в друг, за да се направят на герои и да получат парични компенсации и награди. Репортажи за измислените им „подвизи“ са публикувани от редица руски медии, сред които и „Първи канал“. Това твърди руският Следствен комитет, който обяви, че завършил разследването и повдига първите обвинения за фалшиви наранявания срещу военни от 83-та отделна гвардейска десантно-щурмова бригада, съобщава „Комерсант“.

Следствието е установило 35 участници в машинациите, които са стреляли един в друг, без да засягат жизнено важни органи. За тези ранявания те са получили над 200 млн. рубли, ордени за мъжество и медали „За храброст“.

Началникът на групата за специални операции на 83-а бригада Константин Фролов с позивна „Палач“, който по тази схема е получил четири наранявания, беше арестуван през юни 2024 г. Според следствието отличията за две леки и четири тежки наранявания са му връчени незаконно.

Фролов е дал показания срещу свои колеги военни, в това число и командира си – полковник Артьом Городилов, който също бе арестуван. До назначаването си за командир на 83-а бригада Городилов командваше 234 десантно-щурмови полк, който според разследване  на The New York Times е участвал в убийствата на жителите на Буча.

Городилов е обвинен в мошеничество в особено крупни размери, а Фролов – в даване на подкуп, незаконен трафик на оръжие, боеприпаси и взривни вещества. Двамата са направили самопризнания и са поискали да ги изпратят отново на фронта, но им е било отказано, пише „Комерсант“.

Телеграм каналът „Агенцията“ публикува един от сюжетите на „Първи канал“, излъчен на 23 февруари тази година, в Деня на защитниците на Отечеството, който вече е изтрит от социалните мрежи. В него се разказва как Фролов „заради офицерската си чест“ продължава да воюва, въпреки своите „наранявания“. Той уж спасил при престрелка момиченце, което по-късно осиновил. Бойците от 83-а бригада пък редовно помагат на ранени деца и на сираци, като харчат за това по-голямата част от заплатите си.

 

Подобни сюжети са публикували още Министерството на отбраната, телевизия „Звезда“ и Lenta.ru.

Сега следствието твърди, че в тези репортажи всичко е измислено. Не са верни и твърденията, че Фролов командва най-резултатната група снайпери на фронта, нито, че е бил спасен под обстрел от свой колега-полковник.

38-годишният Константин Фролов е син на Олег Фролов, бивш зам.- директор на „Роскосмос“ и бивш началник на Военно-космическата академия „А. Ф. Можайский“, който в момента също е арестуван и подсъдим за мошеничество при сключването на държавни договори, отбелязва „Агенцията“. Фролов е роден в Киев, но по-късно се премества в Москва и работи в същата Военно-космическа академия. При получаването на кредити през 2010 г. той пише, че работи като началник отдел във Федералната служба за сигурност, пише „Агенцията“.

