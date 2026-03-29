29.03.2026 | 12:27

МВР: Няма място за страх! Подавайте сигнали за нарушения за вота

Главният секретар на МВР Георги Кандев предупреди търговците с вот, че законът ще се стовари върху тях

Няма място за страх! Бъдете активни и подавайте сигнали, разчитайте на нас – ние сме тук, за да защитим обществения ред.

Този призив отправи главният секретар на МВР Георги Кандев към гражданите за предстоящия предсрочен парламентарен вот на 19 април. Той допълни, че сигналите за нарушения трябва да се подават и по официален ред, за да може институциите да реагират бързо и ефективно.

„През последните дни получавам хиляди сигнали в социалните мрежи. За да можем да реагираме бързо и ефективно, е важно те да бъдат подавани и по официалния ред. Всеки сигнал ще бъде разгледан с необходимата сериозност“, посочва той във Фейсбук.

Кандев подчерта, че сигурността и честността на изборите могат да бъдат гарантирани единствено чрез законови средства. По думите му всеки постъпил сигнал в МВР ще бъде внимателно проверен и ще получи своевременен и адекватен отговор.

Главният секретар на МВР отправи и предупреждение към всички, които участват в купуването на гласове, като подчерта, че това е тежко престъпление и законът ще бъде приложен с цялата си строгост.

„Никой не е над него“, е категоричен Кандев.