06.12.2025 | 13:53

Наглост! Турция заряза ударен от Украйна руски танкер край Ахтопол

Трябва по дипломатически път да се търсят отговорите от турската страна, смята Румен Николов, шеф на ГД „Аварийно спасителна-дейност“ към "Морска администрация"

Лошото време и бурното море все още не позволяват евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол, заяви в събота сутрин шефът на „Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов. По думите му кораб на „Гранична полиция“ е разположен в базата в Созопол и има готовност да тръгне заедно с инспектор от „Морска администрация“, но се изчаква времето в района да се подобри, за да може да се достигне танкерът.

Капитанът на танкерът KAIROS не е на борда. Това уточни Румен Николов, директор на Главна дирекция „Аварийно спасителна-дейност“ към Морска администрация. Той потвърди, че плавателният съд е бил изоставен от турски влекач.

Около танкера и появата му в български води е пълно с неясноти – как, защо е бил теглен и изоставен от турския влекач, част от руския „сенчест флот“ ли е. Към момента българските власти се ограничават само до информация за моментно състояние на съда и на екипажа, но без друга конкретика.

Според Румен Николов обаче трябва по дипломатически път да бъде установено защо танкерът е докаран до наши териториални води. Отговор на този въпрос би могъл да се получи още днес след контакт с турските власти, смята той.

С хората на борда е осъществена радиовръзка. На кораба са 10 души, от различни националности. Капитанът го няма, както и офицерският състав. Хората на борда са в добро състояние, разполагат с храна и вода за около три дни, допълни Николов. „Информацията, която беше предварително оповестена, че българските власти не са били запознати с ситуацията, е невярна“, допълни експертът.

По думите му танкерът е следен заедно с буксиращия го турски кораб „Тимур бей“. Българските власти са видели и как двата кораба се разделят в наши териториални води. След това турският се е върнал на юг и е застанал в пристанище Инеада. Танкерът, носен от вълните и вятъра, се насочил към българския бряг. По думите на Николов веднага са били предприети необходимите мерки, в операцията са включени „Гранична полиция“, Военноморските сили, ИАМА, информирани са и местните власти. С екипажа на борда на танкера е направена връзка чрез „Варна радио“ и Координационния център във Варна, дадени са му указания и корабът е успял да хвърли котва.

В момента танкерът, който е празен и се намира на около 700-800 метра от брега пред Ахтопол, е с пусната и стабилно задържана дясна котва, потвърди Николов. Той уточни, че макар времето да е лошо – вятър над 15 метра в секунда и вълна 4-5 бала, корабът се държи стабилно и няма опасност нито за екипажа, нито за околната среда.

Най-вероятно, когато времето се успокои, корабът ще бъде буксиран на безопасно място, допълни Николов. По думите му това би могло да бъде Бургаският залив. За целта обаче е необходимо да се приемат мерки на държавно ниво и с решение на Министерския съвет да бъдат оторизирани институциите, които да извършат провлачването, посочи експертът.

Николов каза още, че в Координационния център се е обадил човек, който се е обозначил като представител на китайска фирма. Корабът е собственост на китайска компания, но към момента не е осъществена връзка със собственика му, допълни експертът. Вчера в някои медии се появиха информации, че танкерът плава под флага на Гана.

Той отказа да коментира информациите, че танкерът е от руския сенчест флот, като подчерта, че корабът е в състояние на бедствие, очевидно е ударен, тъй като целият е опушен, а хора имат нужда от помощ.

В отговор на въпроси Николов посочи, че моряците, които са на борда, не са успели да кажат защо провлачването от турския буксир е било прекъснато. Подобна информация би могъл да има капитанът или някой от офицерския състав, но тях ги няма.„Подробностите тепърва ще се изясняват, след като времето позволи представители на българските власти да се качат на борда“, подчерта Николов.

Неговото мнение е, че не е правилно това, което се е получило с прекъсването на връзката между танкера и турския буксир при навлизането на около 6 мили от нашето териториално море. „За мен това не е нормално, но причините ще бъдат установени по дипломатически път“, смята експертът.

Шефът на „Гранична полиция“: Корабът е стабилен, поддържа се връзка с екипажа

Златанов обясни, че танкерът е навлязъл от южна посока в нашите териториални води, като в последствие е установена комуникация с него. „Екипажът спази разпореждането и пусна котва, а в момента корабът е стабилен на мястото срещу Ахтопол“, допълни той.

„При установяването на контакт на живо ще се направи опит на борда да се качат наши служители заедно с инспектора от „Морска администрация“, каза Златанов.

Според него, ако времето се успокои, това може да стане в светлата част на деня. Златанов отбеляза, че в момента танкерът се наблюдава с радиокомуникационна система, термокамери от брега, радарна система, като се поддържа комуникация с екипажа.

Екипажът е заявил желание да се евакуира, но трябва да се случи по най-безопасния начин.

„Танкерът е стабилизиран и не представлява опасност“, заяви областният управител на Бургас Владимир Крумов. Екипажът на кораба е в безопасност и в момента няма нужда от евакуация, подчерта той.

„Направили сме опити с кораб на „Гранична полиция“ да достигнем до съдa, но бурното време и силният вятър затрудняват операцията“, обясни Крумов. Той добави, че при отслабване на вятъра ще бъде осигурен достъп с летателно средство и хеликоптер за доставка на техника, вода и други необходими продукти.