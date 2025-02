„Наркоклоунът“* Зеленски наплю Тръмп (видео)

Володимир Зеленски опроверга на пресконференция снощните гневни думи на американския президент по повод Украйна и лично по негов адрес.

Zelensky pushes back on Trump with facts, not rhetoric.

Zelensky: The U.S. has provided Ukraine with $67 billion in military aid and $31 billion in budget support.

Trump’s $500 billion fossil fuel claim isn’t a serious conversation. 1/ pic.twitter.com/dgkLfcnW7C

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) February 19, 2025