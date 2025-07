„Нашите лидери са призвани да дават пример“: Секс аферата с колежка коства поста на Анди Байрън (видео)

Главният изпълнителен директор на американската технологична компания Astronomer – Анди Байрън – подаде оставка, след като бе уловен от камерите по време на концерт на Coldplay в интимен момент с директорката по човешки ресурси на компанията. Случаят предизвика бурна реакция в социалните мрежи и бързо направи аферата публично достояние до милиони, пише Fox News.

Инцидентът се разигра на т.нар. „Kiss Cam“, която често търси влюбени двойки сред публиката на концерти и спортни събития.

Камерата се спря на Байрън и шефката HR отдела Кристин Кабът – неофициалната им връзка до този момент не е била известна.

Когато попаднаха под светлините на прожектора, Кабът инстинктивно закри лицето си, а Байрън се сви зад седалката в очевидно смущение – реакция, която не остана незабелязана и от самия вокалист на групата, Крис Мартин.

„О, вижте ги тези двамата. Или имат афера, или просто са много срамежливи“, пошегува се Мартин от сцената, предизвиквайки буря от смях и спекулации.

Случаят обаче имаше сериозни последици. Бордът на директорите на Astronomer обяви, че е започнало вътрешно разследване още в началото на седмицата, а днес компанията официално потвърди оставката на Байрън.„Нашите лидери са призвани да дават пример както с поведението си, така и с отговорността, която носят. През последните дни този стандарт не бе спазен“, се казва в изявление на компанията, изпратено до Fox News.

Докато компанията се опитва да овладее кризата, за временен главен изпълнителен директор е назначен съоснователят и продуктов директор Пийт ДеДжой.

„Преди тази седмица бяхме известни с иновациите си в света на технологиите и изкуствения интелект. Днес ни познават и по други причини, но нашият продукт и ангажимент към клиентите остават непроменени“, се казва още в съобщението.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM

— Pop Base (@PopBase) July 17, 2025