29.08.2025 | 10:54

НАТО изпраща 60 000 войници в Украйна?

Европейският съюз обмисля създаването на 40-километрова буферна зона

Съюзниците се въздържат от публични обещания относно войските, като очакват ключови подробности, отбеляза един от европейските служители. Сред въпросите, които трябва да бъдат изяснени, са правилата за употреба на сила от военните на НАТО на фронта, как да се реагира на евентуална ескалация от страна на Русия и дали ще е необходимо да се привлекат трети страни за патрулиране на зоната, ако Кремъл се противопостави на присъствието на силите на Алианса.

„Всички се опитват да се споразумеят възможно най-бързо за гаранции за сигурност, за да не промени Тръмп решението си да окаже натиск върху Путин с цел постигане на споразумение чрез преговори“, посочва един от европейските служители.

Предложението за буферна зона не е било обсъждано по време на видеоконференцията на ръководителите на отбранителните ведомства на НАТО в понеделник, отбеляза един от европейските дипломати.

Френските и британските войски вероятно ще съставляват ядрото на чуждестранното военно присъствие, съобщават двама европейски дипломати, добавяйки, че тези страни убеждават другите съюзници да помогнат за осигуряването на военни ресурси.