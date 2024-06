03.06.2024 | 15:19

Не купувайте! Забраниха продажбата на опасна маркова козметика (списък)

Причината е открит в състава на продуктите вреден химикал

От пазара и от потребителите партиди се изтеглят стоки на световноизвестни брандове козметика, сред които Elvive by L’OREAL PARIS, Garnier, PANTENE, Tesori d’Oriente, Leocrema и др., съобщават от онлайн платформата „Ние, потребителите“, като се позовават на информация от регистъра на европейската система за бърз обмен на забранени нехранителни опасни стоки Safety Gate.

Причината е установено в състава наличие на химичното съединение пропионалдехид, което е забранено за такъв вид продукти. Любопитното е, че повечето от тях са произведени в държави от Европейския съюз като Италия, Франция, Испания, Германия.

Опасното съединение пропионалдехид в шампоани и балсами, душ гелове, парфюми и тоалетни води, кремове и друга козметика могат да доведат до увреждане на репродуктивната система, алергии, нарушаване на зрението и др.

Ето списък на изтегляните стоки по бранд, вид, партиден номер и баркода на забранените козметични продукти:

Elvive by L’OREAL PARIS (Elvive Total Repair) – балсам – 24MN01 – 8001980136538

Tesori d’Oriente (Hammam – Bagno Crema) – душ гел – 8008970005591

PANTENE (Spuma per capelli lisci effeto seta) – мус за коса – 3322704335 – 5410076533657

PANTENE (Pantene Prov) – мус за коса – 3254704336 – 5410076534692

PANTENE (Spuma per capelli style & protect) – мус за коса – 4154704336 – 5410076533770

PANTENE (Nature fusion lisci vitality) – шампоан – 0211484734 L12 – 5013965732829

PANTENE (Nature fusion massaggio idratante) – шампоан – 0246484741 L12 – 5013965732782

L’OREAL PARIS (STUDIOLINE SILK & GLOSS FIXING MOUSSE) – мус за коса – 10J902 – 3600521768211

L’OREAL PARIS (STUDIOLINE SILK & GLOSS MOUSSE VOLUME) – мус за коса – 14LO01 – 8001980131311

L’OREAL PARIS (Studio line Style & Shine) – мус за коса – 14L900 – 8001980109235

Garnier (Shampoo fortificante addio danni – Fructis) – шампоан – 26K D00 и 26M 905 – 3600541284036 и

3600541284432.