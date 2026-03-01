01.03.2026 | 19:18

Нейнски: Бяхме наясно, че ударът срещу Иран предстои този уикенд

Не знаехме кой вариант е избрал президентът Тръмп, обясни външната министърка

„Ние бяхме наясно, че ударът срещу Иран предстои този уикенд. Кой от вариантите щеше да бъде избран от президента Тръмп, до последно не се знаеше“, разкри служебният министър на външните работи Надежда Нейнски.

По думите ѝ сега за България е важно какъв ще бъде Иран след Али Хаменей. Въпросът е да не се допусне хаос, да няма напрежение в региона, както и да няма бежански поток.

„Това ще бъде риск за съседните държави, в това число за България. Тази вечер ще имам разговор с външните министри на Гърция и Турция, за да обсъдим възможните рискове за региона. Ако има бежански потоци, как България да координира усилията си с тях и страната ни да бъде защитена“, обясни Нейнски по БТВ.

Безопасността на българите в региона

Тя обясни, че в момента във фокуса на работата на външно министерство е да осигури безопасността на българите в региона.

„В момента въздушното пространство в региона е затворено за полети, така че това затруднява да бъдат извозени със самолети или да се потърси начин с граждански полети. В постоянна връзка сме с нашите посолства, но и с външните министри на държавите“, посочи Нейнски.

България има пълна готовност, когато има „прозорец по въздух“, страната ни да изпрати самолети, които да започнат постепенното изтегляне на хората, които искат да напуснат региона.

Кога обаче ще се отвори такъв прозорец, никой не може да каже. Нейнски посветва хората да бъдат на защитени места и да чакат указание от държавата.

Американските военни самолети на летището в София

На въпрос каква е целта на престоя на американските военни самолети на летището в София, тя заяви, че те все още са у нас и не са участвали логистично.

„Те са по силата на нота, която получихме от американското посолство и те са единствено с цел тренировъчни дейности, които се провеждат по предварителен план. Нямат нищо общо с логистиката на военната операция. Важно е хората да знаят, че България не е част от военните действия и не е страна“, категорична бе Нейнски.

Тези самолети ще са у нас до края на май, допълни тя.

„Ако има искане за промяна на функцията на тези самолети, това трябва да мине по надлежния ред и през санкция на Народното събрание“, посочи Нейнски.

Ирански ракети по Кипър

Надежда Нейнски потвърди, че ирански ракети са били изстреляни към британските военни в базата в Кипър, но те са паднали в морето.

„Обясненията са, че е имало безразборна стрелба, което по никакъв начин не успокоява. Но на този етап няма сигнали за поражения в Кипър по никакъв начин“, каза тя.

„На практика това е първата атака срещу държава членка на ЕС. И не просто членка – тя в момента и председателства ЕС“, заяви Надежда Нейнски.