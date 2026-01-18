18.01.2026 | 17:28

Невероятно: Сняг до четвъртия етаж, хиляди са блокирани, има и жертви (видео)

Тази люта зима се оказа непосилна и за най-калените хора на планетата – в Камчатка

Независимо че са свикнали на най-сурови условия, тази люта зима се оказа непосилна и за най-калените хора на планетата – в Камчатка.

Там животът е спрял от седмица, снегът надхвърля 5 метра, а на места стига до четвъртия етаж на блоковете.

Спешните екипи копаят тунели в снега, за да достигнат до възрастни хора, заседнали в домовете си.

Огромните снежни купчини, които се образуваха по покривите по време на урагана, започнаха да падат и убиха вече петима.

В столицата на Камчатка, Петропавловск, училищата от седмица са затворени, общественият транспорт не работи.

По-възрастните хора казват, че такъв ужас никога не са преживявали. Причината за натупването на голямото количество сняг е циклон и последвали навявания.

Обявено е бедствено положение. За справяне с последиците от циклона е организирано извозване на снега.

Бедствието е отнело живота на двама души. В Петропавловск 62-годишен мъж е бил затрупан под сняг от покрив на улица. Той не е могъл да бъде спасен. Друг 60-годишен жител на града е загинал на друга улица, след като върху него също се е срутила снежна преспа.