08.09.2025 | 12:28

Невиждан цирк: Хора на Путин и Ким стигнали почти до бой, причината ще ви шокира

Поводът бил температурата на закрито в залата преди срещата на върха, скарали се за дистанционното на климатика

Сведения за сериозен проблем между севернокорейски и руски представители се завъртяха в пространството. Причината е била температурата на закрито в залата преди срещата на върха между Северна Корея и Русия, съобщава The Chosun Daily, цититан от Фокус.

Точно преди началото на срещата на върха между руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун в топла и приятелска атмосфера, между помощниците на двете страни се e разразила напрегната битка на надмощие.

Посочва се, че в Пекин, където са се провели двустранните разговори, севернокорейски служител със специална мисия внезапно е грабнал дистанционното за климатика и се е опитал едностранно да регулира температурата.

Когато севернокорейският служител е повишил вътрешната температура до 23 градуса по Целзий, руски служител се е намесил, настоявайки тя да бъде настроена на 20 градуса.

Медиите отбелязаха, че „севернокорейският служител, въпреки че разбрал думите на руския си колега на руски, отказал да се откаже от регулирането на температурата“. В тях се добавя: „Двамата се мъчеха да откъснат пръстите си от контролния панел и в крайна сметка единият е отстъпил“.

Малко след суматохата президентът Путин и председателят Ким пристигнаха за срещата с лимузината на Путин.

За разлика от своите помощници, двамата лидери демонстрираха приятелските си отношения. Официалните разговори продължиха над 1 час и 30 минути, а според съобщенията лидерите продължили диалога си на четири очи в неформална обстановка още около час.