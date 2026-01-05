05.01.2026 | 12:25

Николай Василев: Така богати не сме били от хан Аспарух досега

Тази година ще има двуцифрен ръст на заплатите, казва бившият министър и настоящ бизнесмен

„България беше много по-бедна държава и харчеше по-малко като процент от БВП. България никога не е била толкова богата от хан Аспарух досега. И няма причина да харчи почти 50% от БВП – няма причина да се увеличават данъци, трябва да се намаляват разходи.“

Това заяви пред bTV тази сутрин бившият вицепремиер и икономист Николай Василев по повод влизането на България в еврозоната. По думите му това е сбъдната мечта и изпълнена мисия, която хора като него са чакали от 20 години.

Според икономиста България най-после по всички показатели е член на клуба на първокласните европейски държави. Николай Василев заяви, че Шенген в комбинацията с еврозоната е много силно оръжие, което ще направи България по-богата, по-уважавана, по-успешна в следващите десетки години.

„Това важи и за хората, които са все още са скептични към темата и техните деца и внуци, които някой ден няма да помнят друго и няма да знаят, че има нещо различно от това България да бъде като останалите в Европа“, коментира той.

По думите му държавите, които отдавна влязоха в еврозоната – като Словакия, Прибалтика, Словения и Хърватия, също в началото на смяната на валутата може да са имали някакви леки сътресения или съмнения, „но на 5 февруари след това или години по-късно са забравили за тези неща:

„Сега с усмивка се чувстват по-успешни, цивилизовани. Никакви големи проблеми не са се случили в тези държави. Напротив, Хърватия, където бях преди няколко седмици за последен път, се радва на рекордни туристически сезони, на огромен ръст на заплатите – един от най-високите в Европа за последните години заедно с България. И на по-добър футболен отбор, разбира се.“

Според Николай Василев е било изгубено твърде много време и никоя държава не е била по-подготвена от България, защото само ние сме влязли с толкова нисък дълг в нея.

„28 години и половина валутен борд, който работеше изключително добре, може би в световния мащаб най-добре. Българите отдавна са свикнали с еврото, отдавна пътуват, учат, работят“, каза той. Обяви евентуалното поскъпване на цените за „една вечна митология“.

Николай Василев очаква „двуцифрен ръст на заплатите, с малка инфлация“ през 2026 година.