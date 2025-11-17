17.11.2025 | 14:38

Ноев: Спецов е класически български пример за зависимо лице във властта. Кой стои зад избора му?

Около биографията на Румен Спецов има много неотговорени въпроси. В прокуратурата има дело, което е на трупчета, свързано с данъчни нарушения, каза бившият министър на отбраната

Случващото се около „Лукойл“ е продължение на упражняването на власт в България чрез нелегитимни политически инструменти. Решенията се взимат някъде отзад, заяви пред bTV бившият министър на отбраната и експерт по сигурност Бойко Ноев.

България официално получи 6 месеца отсрочка от САЩ за санкциите срещу „Лукойл“, за да продължи работа рафинерията на компанията в Бургас. Това се случи след назначаването на особен управител на рафинерията на „Лукойл“ в България. За поста правителството избра директора на Националната агенция по приходите (НАП) Румен Спецов.

В ефира на bTV Ноев определи премиера Росен Желязков като „несилен премиер“, сравнявайки ситуацията с периода на правителството на Пламен Орешарски. По думите на бившия министър разноговоренето в кабинета доказва липсата на управление:

„По отношение на предприетите действия спрямо рафинерията на „Лукойл“ експертът по сигурност заяви, че решенията са вземани „силово“, без обсъждане на опозиционни становища, а преминаването на ключови решения през парламентарни комисии за секунди е показателно за липса на демократична процедура.“

Бойко Ноев подчерта, че въпросът със санкциите и възможността за дерогация е бил известен на властите от година, но действията са били предприети едва в последния момент, когато „ножът е опрял до кокала“.

Сериозна част от критиките на Ноев бяха насочени към назначения особен търговски управител Румен Спецов. Експертът посочи, че законът изисква петгодишен опит в търговият с горива, какъвто Спецов няма.

„Около биографията на Румен Спецов има много неотговорени въпроси. В прокуратурата има дело, което е на трупчета, свързано с данъчни нарушения“, каза Бойко Ноев.

Бившият министър на отбраната определи избора на Спецов за особен управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ като „класически български пример за зависимо лице във властта“ и постави въпроса кой стои зад избора му.