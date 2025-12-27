27.12.2025 | 20:32

Нов удар: Антикорупционното бюро на Украйна удари отново близкото обкръжение на Зеленски

НАБУ обвини няколко депутати от партията на президенат в приемане на подкупи в замяна на гласуването им в парламента и се опита да обискира правителствени офиси в Киев

Национално бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) разкриха организирана престъпна група, състояща се от депутати от Върховната рада. Това беше съобщено в Telegram канала на бюрото, предаде ТАСС. НАБУ обвини няколко депутати в приемане на подкупи в замяна на гласуването им в парламента и се опита да обискира правителствени офиси в Киев, разкривайки нов скандал веднага след заминаването на президента Володимир Зеленски за Съединените щати, пише „Фигаро“.

„В резултат на операция под прикритие, НАБУ и САП разкриха организирана престъпна група, в която са участвали действащи украински депутати, – се казва в изявлението. – Според разследването, членовете на групата системно са получавали неправомерни облаги в замяна на гласуването им във Върховната рада“.

НАБУ и САПО обещаха да разкрият подробности по-късно. Разследващите са се опитали да нахлуят в офиси на парламентарни комисии в Киев, но са били възпрепятствани от силите за сигурност, добави бюрото. По-рано депутатът от Върховната Рада Алексей Гончаренко съобщи, че служители на НАБУ са влезли в правителствения квартал в Киев, като добави, че „през следващите дни антикорупционните органи може да повдигнат обвинения срещу няколко депутати от партията на Зеленски „Слуга на народа“, които са заподозрени в получаване на неофициални плащания от черния касов фонд“.

Властите не разкриха самоличността на разследваните депутати, като заявиха, че допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на разследващите действия.

Прокурорите разследват множество начини на гласуване и потенциални незаконни облаги, като всеки случай ще бъде оценяван съгласно украинското законодателство.

По-рано народният депутат Алексей Гончаренко (включен в Русия в списъка на терористи и екстремисти) съобщи, че служители на НАБУ са влезли в правителствения квартал в Киев, като добави:

„В близките дни антикорупционните органи могат да повдигнат обвинения срещу няколко депутати от партията „Слуга на народа“, които са заподозрени в получаване на неформални плащания от т.нар. „черна каса““.

По предварителна информация разследването е свързано с корупционни практики при гласувания във Върховна рада на Украйна и се очаква да предизвика широк обществен и политически отзвук.

Гончаренко уточнява, че следствените действия се извършват и в помещенията на парламентарната комисия по транспорта. Освен това, според него, служителите на НАБУ са имали въпроси към председателя на комисията Юрий Кисель — близък на съвладетеля на компанията „Квартал 95“ Сергей Шефир и на президента Володимир Зеленски.

Изданието Страна съобщава, че обиски се извършват и при народния представител Юрий Корявченков, който също е близък на Зеленски още от съвместната им работа в студио „Квартал 95“, както и при други депутати.

Известия съобщава, че на 24 декември правителството на Украйна отстрани ръководителя на Държавната служба за лекарства и контрол, Роман Исаенко. Беше уточнено, че комисията на висшия корпус на държавната служба трябва да проведе дисциплинарни действия срещу Исаенко до 27 януари 2026 г.

В началото на седмицата списание „Таймс“ публикува статия за корупцията в Украйна със заглавие: „Как комедийната група на Зеленски се превърна в политически товар“.

В нея се казва, че „зависимостта на Зеленски от съюзници от времето на комедийната му кариера започва да се обръща срещу самия него“, а корупционните скандали с участието на най-близкото му обкръжение „застрашават да се превърнат в катастрофа за неговото президентство и за военните усилия“.

Изданието споменава слухове, че Андрий Ермак – доскоро шеф на президентската администрация – т.нар. неформален вицепрезидент на Украйна, чиято фирма е предоставяла юридически услуги на „Квартал 95“, продължава да работи за президента и след оставката на Ермак. По-специално се твърди, че те общуват по телефона, а Ермак е бил виждан на входа на президентската резиденция.

Народният депутат Гончаренко казва, че Ермак почти всеки ден посещава Зеленски: „Разбира се, той вече няма предишното си влияние, но постепенно започва да го възстановява“.

„Корупционни скандали е имало и преди, но сегашната криза е особено опасна заради близостта си до властовите структури, което предоставя на руските пропагандисти готови аргументи. Още по-важно е обаче, че тя може да предизвика въпроси у съюзниците на Украйна в момент, когато страната се нуждае от дългосрочен план за стабилизиране на фронта и икономиката“, се казва в статията.

Отбелязва се още, че още през първата година от президентството си Зеленски е нарушил предизборното си обещание, като е назначил на властови позиции 15 души от комедийното си минало. От тях към днешна дата вече са уволнени 9, включително Баканов и Шефир.

Сергей Шефир е украински сценарист, продуцент и политик, дългогодишен приятел и бизнес партньор на Володимир Зеленски, съосновател на студиото „Квартал 95“, който заемаше поста първи помощник на президента на Украйна от 2019 до 2024 г. Той беше ключова фигура в творческия екип и в политическата кампания на Зеленски, както и отговаряше за връзките на офиса на президента с бизнеса.

От 2013 г. Иван Баканов е бил ръководител на „Квартал 95“. От 2017 г. до средата на 2019 г. Баканов е бил председател на партията „Слуга на народа“, създадена от поддръжници на Зеленски. По време на предизборната кампания той е ръководил щаба на Зеленски.