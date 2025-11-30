30.11.2025 | 19:30

Нова драма в Украйна: Поне четирима депутати напускат Зеленски, партията му губи мнозинство

Правителството му губи мнозинство в Радата и няма да може да прокарва едностранно решения

В управляващата партия „Слуга на народа“ назрява сериозен разрив, който може да доведе до загуба на парламентарното ѝ мнозинство. Според информация на The Times, позоваваща се на високопоставен източник в партията, повече от четирима депутати са готови да напуснат фракцията.

Неназованият представител на партията на Володимир Зеленски е заявил, че „повече от четирима“ депутати обмислят да напуснат „Слуга на народа“. При такава развръзка правителството би изгубило възможността да прокарва едностранно решения, тъй като управляващата сила разполага с работещо мнозинство от едва четири гласа във Върховната рада.

Разривът се развива на фона на корупционния скандал около бизнесмена Тимур Миндич, който предизвика искания за оставката на началника на президентския офис Андрей Йермак. Името на Йермак беше споменато във връзка със случая, което доведе до напрежение вътре в партията. Той подаде оставка, но това задълбочи вътрешните разногласия.

В отговор на кризата Зеленски проведе закрита среща с депутатите от фракцията — едва втора такава среща от 2019 г. насам, отбелязва The Times, което подчертава сериозността на ситуацията.

След оставката на Йермак украински медии и експерти не изключват възможността за пълна промяна на властовата конфигурация. Изданието „Страна“ съобщава, че част от депутатите на „Слуга на народа“ може да напуснат фракцията и да се опитат да сформират нов кабинет с подкрепата на опозицията, което би означавало преминаване към коалиционно управление и край на еднопартийния контрол на Зеленски върху парламентарния процес.