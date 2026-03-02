02.03.2026 | 11:32

Няколко американски военни самолета се разбиха в Кувейт (видео)

Екипажите им са успели да се спасят

Американски изтребител се е разбил около US база в Кувейт. Според видеозапис, с който разполага Си Ен Ен, изтребителят в избухнал в пламъци и е паднал в близост до американска авиационна база. На видеото се вижда как самолетът, обхванат от пламъци, влиза в спирала преди да се разбие.

Cи Ен Ен прави извод от видеозаписа, че самолетът е паднал в радиус от 10 километра от американската база Али ал-Салем.

Причината за катастрофата и принадлежността на самолета все още не са ясни, подчертава телевизионната компания. Но според нейн анализ става въпрос за F-15E или F/A-18.

Малко по късно кувейтското ниминстерство обави, че става дума за няколко американски изтребители, които са се разбили тази сутрин. Засега не се дават подробности по инцидентите, посочва се обаче, че екипажите им са оцелели.

„Компетентните власти незабавно започнаха спасителни операции“, съобщи говорителят на министерството на отбраната на Кувейт полковник Саид Ал-Атван.

„Екипажите бяха евакуирани от местата на катастрофата и прехвърлени в болница, за да се оцени състоянието им и да им бъде оказана необходимата медицинска помощ“, каза той, добавяйки, че състоянието им е „стабилно“.

Местни медии посочват, че вероятно причина за падането на самолетите може да е и „приятелски огън“. За момента официалните власти не са коментирали, само посочиха, че работят съвместно с „американските си съюзници, за да уточнят обстоятелствата около този инцидент“, пише Би Би Си.