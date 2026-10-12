12.10.2026 | 10:19
Обир за близо 100 000 евро! Четирима маскирани опразниха столичен магазин за телефони за 2 минути
Охраната пристигнала, след като апашите вече били избягали

Четирима маскирани крадци разбиха магазин за мобилни телефони в столичния квартал „Младост 1“ и само за две минути отмъкнаха устройства на стойност, която според собственика на обекта Владислав Капитанов достига близо 100 000 евро, съобщава NOVA. Престъплението е извършено през нощта срещу събота, 10 октомври, а охранителните камери са заснели действията на извършителите. Нападателите разбили входните врати, проникнали в търговския обект и започнали да събират телефони от рафтовете и витрините. Столичната полиция е започнала разследване и издирва четиримата мъже.

Записите от видеонаблюдението показват как маскираните действат бързо и целенасочено. За да достигнат до магазина, те първо разбили с брадва врата на бизнес сградата, в която се намира обектът. След това потрошили стъклената врата на самия магазин и нахлули вътре с големи чанти. В рамките на секунди започнали да прибират наличната техника, като се насочили към стоките с най-висока стойност.

Собственикът Владислав Капитанов разказа пред „Здравей, България“, че нападателите очевидно са се стремели да вземат компактни и скъпи устройства, които могат бързо да изнесат. По думите му камерите показват как те пълнят чантите до последния момент и напускат помещението без да губят време. Окончателният размер на щетите предстои да бъде уточнен след проверка на липсващите телефони. Посочената сума от близо 100 000 евро е оценка на потърпевшия търговец, а не официално обявена стойност от разследващите.

Частният охранителен екип реагирал след задействане на сигнализацията и пристигнал на адреса за по-малко от четири минути. Това време се оказало достатъчно на извършителите да приключат кражбата и да се оттеглят преди появата на охранителите. Капитанов предоставил записите от камерите на телевизионния екип с надеждата кадрите да помогнат за установяването на самоличността им. От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърждават, че по случая е образувано досъдебно производство.

Разследващите работят за разкриване и задържане на участниците в престъплението. Към момента няма оповестени данни за техните самоличности, както и информация дали откраднатите устройства са открити. Не е съобщено как са напуснали района след кражбата и дали са разполагали с предварителна информация за разположението на стоките. Видеозаписите и събраните на местопроизшествието доказателства са част от материалите по разследването.

Сходна кражба бе регистрирана в столицата през септември 2025 година, когато група мъже проникна в магазин за техника и отнесе стоки на стойност между 200 000 и 300 000 лева според собственика. Тогава нападателите също счупили витрини, събрали скъпите устройства в чанти и напуснали обекта за броени минути. По случая СДВР образува досъдебно производство, а търговецът предостави записи от охранителните камери. Засега няма съобщена връзка между миналогодишната кражба и последното посегателство в „Младост 1“.

След обира Владислав Капитанов отправи предупреждение и към хората, които купуват мобилни телефони втора употреба. Той ги призова да проверяват произхода на устройствата и да изискват съответните документи при покупка. Според потърпевшия търговец потребителите трябва да сигнализират компетентните органи, когато попаднат на съмнителни предложения.

 

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