30.08.2025 | 18:50

Съдът пусна Паскал на свобода след показания срещу Асен Василев и Бойко Рашков

Съдът пусна сочения за крупен контрабандист под гаранция от 50 000 лв.

Соченият за един от най-големите контрабандисти в страната Никола Николов-Паскал е дал пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК) ясни и конкретни данни за извършване на контрабанда от страна баща и син Марин и Стефан Димитрови, подпомагани от бившия шеф на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев, бившия финансов министър Асен Василев и от бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Информацията се потвърждавала от показанията на още трима свидетели, един от които е анонимен, предават БНТ и БТВ.

Това е станало ясно на заседанието на Софийския градски съд, който пусна под парична гаранция от 50 000 лв. Никола Николов – Паскал. Той бе екстрадиран от Сърбия на 27 август. По-рано днес от прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов, а защитата настоя да бъде пуснат под гаранция.

Пред съда задържаният заяви, че иска по-лека мярка за неотклонение, за да си направи операция в Германия, тъй като е с тежко заболяване. В мотивите си съда изтъква, че Паскал е дал показания за участието си в престъпната дейност на останалите, а освен това е с влошено здраве. Също така много малка част от разпитаните свидетели казват името на Паскал и в показанията им не се съдържат конкретни данни за деятелност на Николов.

Според съда в разпитите му пред антикорупционната комисия се съдържа конкретика за съвместни задгранични пътувания с организирана престъпна група (ОПГ), като Николов съдействал логистично, давал само данни за транспортни фирми и данни за ползвани шофьори.

Освен за участие в организирана престъпна група и за контрабандата на три тира цигари, Никола Николов има и още едно обвинение – за държане на акцизна стока.

„СГС реши, че има обосновано предположение, че обвиненият е осъществявал контрабанда и е участвал в организирана престъпна група. Има опасност да извърши и друго престъпление, но интензитетът на тази опасност е намаляла. Няма риск обвиняемият да се укрие”, съобщиха от прокуратурата.

Въпреки че Никола Николов-Паскал е бил обявен за издирване след април 2024 г., когато бяга арестувани Банкова, Марин и Стефан Димитрови, има налични справки за негови пътувания през май 2024 година на територията на България, включително до ГКПП „Капитан Андреево”. Съдът посочи, че усилията на МВР по издирването на Паскал са били доста формални, а освен това няма предоставени призовки към доказателствата, които да са били пратени на посочените от защитата му адреси, предава Нова телевизия.

Защитата предостави на прокуратурата 7 протокола от сръбския съд, описващи задържането на Паскал в Сърбия и времето, което е прекарал в ареста и под домашен арест.

Решението на Софийски градски съд не е окончателно и може да бъде обжалвано в тридневен срок. „Решението е напълно нормално, правилно и законосъобразно. Най-вероятно няма да обжалваме”, каза след процеса адвокатът на Николов Димитър Марковски.