Огънят погълна 1000 сгради в Лос Анджелис (видео)

Силен вятър с пориви над 100 км/ч разпали силни горски пожари в Южна Калифорния, като синоптиците предупредиха за „животозастрашаващи, разрушителни“ пориви. Обявено е извънредно положение. Следобед по европейско време в сряда изглежда, че пожарната е изгубила битката. Вече са изгорели 16 кв.км и 1000 сгради в северната част на мегаполиса. Бурният вятър разнася огъня все по-надалеч. 1400 пожарникари се чувстват безпомощни. На въпрос на CNN към говорителя на пожарната Дейвид Акуна дали има все още надежда, че огънят може да бъде овладян, Акуна каза: „Няма. Честно казано, няма надежда“.

Горски пожар опустоши престижен район на Лос Анджелис и принуди хора да бягат от домовете си, след като бе издадена заповед за евакуация на 30 000 жители. Най-малко 1200 хектара в района на Пасифик Палисейдс между Санта Моника и Малибу са изгорели, съобщиха официални представители, цитирани от Ройтерс, предаде БТА. В този район се намира домът на вицепрезидентката Камала Харис. Там живеят доста знаменитости – Рияна, Тайра Банкс, Бен Афлек и други американски звезди. 46 000 домакинства са без електричество. Огънят предизвиква хаос по пътищата: гражданите изоставят колите си и бягат от пожара пешком, булдозери махат автомобилите от улиците, за да могат да минават пожарните.

800 acres of the most expensive property in the United States has just been consumed by the fires and winds in Los Angeles.

People are evacuating their homes in massive numbers and running for their lives.

Many dumped their cars and ran towards the ocean.#PalisadesFire… pic.twitter.com/XDqR1xNFCw

