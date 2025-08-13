13.08.2025 | 16:04

Олигарсите в Русия мрат като мухи, днес издъхна още един милиардер

Вече 18 руски мениджъри на стратегически предприятия са починали след войната в Украйна. Някои от тях "внезапно", други се самоубиха

Минути, след като светът узна за внезапната смърт на един от най-богатите руски предприемачи Михаил Борисович, който е издъхнал снощи (не се съобщава от какво), стана ясно, че „внезапно е починал“ и Дмитрий Осипов, председател на съвета на директорите на най-големия производител на калиев хлорид – заводът „Уралкалий“.

Осипов е бил на 59 г. и е бивш генерален директор на компанията, съобщи Интерфакс.

Роден е през 1966 г. Завършва Факултета по радиофизика и кибернетика на Горкиевския държавен университет. От средата на 90-те години заема ръководни позиции в големи химически компании: OJSC „Химпром“ (Волгоград), OJSC „Сибур-Химпром“, от 2005 до 2007 г. е генерален директор на OJSC „Кирово-Чепецкий химически завод“, до 2011 г. ръководи OJSC „UCC Уралхим“, от 2011 до 2013 г. е заместник-председател на Съвета на директорите на OJSC „UCC Уралхим“. От декември 2013 г. до декември 2020 г. Осипов е генерален директор на OJSC. Уралкалий, а през януари 2021 г. става генерален директор на ПАО „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“.

Осипов е бил депутат в Законодателното събрание на Пермския край. За значителния си принос към социално-икономическото развитие на региона е награден с благодарствено писмо от президента на Руската федерация, медал „За заслуги към Пермския край“ и благодарствено писмо от Комисията по икономическа политика, промишленост, иновативно развитие и предприемачество на Държавната дума на Федералното събрание на Руската федерация.

Вече 18 руски мениджъри на стратегически предприятия са починали след войната в Украйна. Някои от тях „внезапно“, други се самоубиха.