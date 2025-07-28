28.07.2025 | 14:24
Орбан: Тръмп изяде Урсула за закуска
Споразумението със САЩ е крайно неизгодно за Европа
„Подписаното вчера рамково търговско споразумение между Европейския съюз и САЩ е „по-неизгодно в сравнение с договора, сключен по-рано между Лондон и Вашингтон“, заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс и БТА.
Това не е споразумение… (Президентът) Доналд Тръмп „изяде за закуска“ (председателката на Европейската комисия) Урсула фон дер Лайен. Това се случи, и ние подозирахме, че ще стане така, защото американският президент е тежка категория в преговорите, а госпожа председателката е лека категория, каза Орбан в подкаст.
Сделката предвижда 15-процентно мито върху повечето стоки от ЕС – наполовина по-ниско от заплашителното равнище, наложено по-рано от Вашингтон, но според Орбан условията остават небалансирани.
оставете коментар
МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране