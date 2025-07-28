28.07.2025 | 14:24

Орбан: Тръмп изяде Урсула за закуска

Споразумението със САЩ е крайно неизгодно за Европа

„Подписаното вчера рамково търговско споразумение между Европейския съюз и САЩ е „по-неизгодно в сравнение с договора, сключен по-рано между Лондон и Вашингтон“, заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс и БТА.

Това не е споразумение… (Президентът) Доналд Тръмп „изяде за закуска“ (председателката на Европейската комисия) Урсула фон дер Лайен. Това се случи, и ние подозирахме, че ще стане така, защото американският президент е тежка категория в преговорите, а госпожа председателката е лека категория, каза Орбан в подкаст.

Сделката предвижда 15-процентно мито върху повечето стоки от ЕС – наполовина по-ниско от заплашителното равнище, наложено по-рано от Вашингтон, но според Орбан условията остават небалансирани.