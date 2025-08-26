26.08.2025 | 9:00

Орбан: Зеленски открито заплаши Унгария, с изнудване няма да вкара Украйна в Евросъюза

Винаги сме подкрепяли приятелството ни, а сега съществуването му зависи от правителството в Будапеща, счита президентът на Украйна

„Откритите заплахи срещу Унгария от Володимир Зеленски няма да останат без последствия“. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

„Зеленски открито заплаши Унгария. Той призна, че те нанасят удар по нефтопровода „Дружба“, защото не подкрепяме присъединяването им към Европейския съюз. Това за пореден път доказа, че унгарците са взели правилното решение“, написа Орбан в социални мрежи.

Премиерът заяви, че с помощта на изнудване, експлозии и заплахи Украйна няма да може да осигури присъединяването си към ЕС. Думите му идват на фона на продължителните руски удари по Киев и едва ли ще се харесат на украинците. Факт е обаче словесен разрес в отношенията между Унгария и Украйна.

Миналата седмица украински въоръжени сили извършиха няколко удара с дронове и ракети по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия. Доставките на петрол за Унгария и Словакия са спрени, докато тръбопроводът се ремонтира. Будапеща поддържа контакти с Москва по този въпрос. На 24 август Зеленски беше попитан на пресконференция в Киев дали ударите по нефтопровода „Дружба“ са увеличили шансовете за отмяна на ветото на Унгария върху присъединяването на Украйна към ЕС. „Винаги сме подкрепяли приятелството между Украйна и Унгария, а сега съществуването на това приятелство зависи от Унгария“, отговори Зеленски.

Неговите думи бяха определени в Будапеща като пряка заплаха. „Призоваваме Володимир Зеленски да спре да заплашва Унгария и да не заплашва енергийната ни сигурност“, заяви външният министър Петер Сийярто.