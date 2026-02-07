07.02.2026 | 11:45

Откриха Зимната Олимпиада в Милано с шоу от музика и светлини

България с двама знаменосци и 20 състезатели, големите надежди са Зографски, Попов и Янков

Официалната церемония на Олимпийските игри Милано/Кортина 2026 започна с грандиозна церемония от музика и светлини на стадион „Сан Сиро“ в световната столица на модата.

Американската суперзвезда Марая Кери прикова вниманието с изпълнението си на италиански на знаменития хит „Volare“ на Доменико Модуньо.

Ангелски танцьори зареждат стадион „Сан Сиро“ с невероятна енергия. Величествено представление, вдъхновено от творчеството на италианския скулптор Антонио Канова, откри церемонията.

Спектакълът съчетава модерен танц, впечатляващи движения и завладяващ светлинен дизайн. Купидон и Психея бяха в центъра на шоуто, обградени от танцьори.

Българската делегация тук има двама знаменосци на най-дълго чаканото спортно събитие, а те са отдалечени един от друг на около 400 км разстояние. Фигуристката Александра Фейгин е на „Сан Сиро“, а биатлонистът Владимир Илиев носи родния трибагреник в Кортина.

Откриването минава под мотото „Хармония“, като домакините се опитат да покажат италианската култура и история от всеки ъгъл.

Певците Андреа Бочели и Марая Кери са едни от най-големите имена на церемонията, но заедно с тях участват повече от 200 актьори, танцьори и изпълнители.

Олимпиадата, на която България ще бъде представена от 20 състезатели в шест вида спорт, ще продължи до 22 февруари.

Скачачът Владимир Зографски е сред най-големите ни надежди за медал, заедно с Алберт Попов в ски алпийските дисциплини и Радослав Янков в сноуборда. С голям интерес се очаква и представянето на Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови, които не е изключено да поднесат изненада и да ни зарадват с отличие.

Италианският президент Серджо Матарела присъства на официалния прием в чест на държавните и правителствени ръководители на страните, участващи в Зимните олимпийски игри. Събитието е част от дипломатическата програма около откриването на спортното събитие и събира ключови политически фигури от цял свят.

Часове преди началото на церемонията хиляди гости и фенове започнаха да пристигат на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Районът около съоръжението беше изпълнен с привърженици, които се стекоха и в официалните фен зони в града, за да наблюдават откриването на Зимните олимпийски игри. От въздуха стадионът изглеждаше напълно пълнен, а по улиците около него се усещаше празничната атмосфера на световно спортно събитие, съобщава АП.

Официалната церемония по откриването на Олимпиадата Милано–Кортина 2026 се провежда в историческия олимпийски стадион „Сан Сиро“ и е замислена като една от най-специалните в историята на зимните игри.

За първи път в олимпийската история церемонията по откриването се разгръща едновременно в два различни града. Милано и Кортина д’Ампецо са свързани в единен, мащабен формат, който символизира идеята за хармония и обединение – водещото мото на игрите.

Паралелно с празничните прояви обаче, в Милано се проведоха и протести. Демонстранти се събраха на площад „Пиаца Леонардо“, за да изразят недоволство срещу присъствието на служители на американската служба за имиграция и митнически контрол ICE по време на Олимпиадата. По време на демонстрациите участници използваха мегафони, а в района се появиха и облаци дим.

Причината за напрежението е свързана с решението агенти на ICE да участват в охраната на американските делегации.

Зимните олимпийски игри в Италия попадат в центъра на общественото внимание още преди първия старт, като този път фокусът не е единствено върху спорта. Докато феновете очакват специални моменти като изпълнение на Марая Кери на италиански език и почит към легендарния дизайнер Джорджо Армани, за част от обществото Олимпиадата започва в напрегната политическа атмосфера.