16.07.2025 | 18:06

Пеевски ще постави ГЕРБ под контрол или с корпоративно рейдърство, или с натиск, както ПП-ДБ

Росен Желязков ще носи лична отговорност, ако държавата бъде превзета, заяви евродепутатът Радан Кънев

Евродепутатът от „Европейска народна партия“ и „Демократична България“ Радан Кънев заяви, че в държавата тече опит политическото да бъде засенчено изцяло от тъмното и сенчесто влияние.

Пред bTV Кънев каза, че в момента България му напомня на страната през 80 и 90-те години, когато Държавна сигурност (ДС) държи всички лостове на властта. „Ако се върнем назад – тази подмяна на публичната власт със сенчестата завърши с икономическа катастрофа“, заяви евродепутатът.

На 14 юли Радан Кънев предупреди съпартийците си в ЕНП, че групировката около Делян Пеевски превзема България, както и че вероятните следващи жертви на стратегията на лидера на „ДПС-Ново начало“ да овладее всички лостове на властта да бъдат представители на ГЕРБ.

„Така работи превземането на политическата власт. Това, което се търси в българската политика и което е рискът, пред който сме изправени, е пълната подмяна на политическото със сенчестото. ГЕРБ на принципа на корпоративното рейдърство или ще бъде поставен под контрол или ще бъде подложен под същия натиск като ПП-ДБ защото отказват да бъдат поставени под контрол“, заяви днес в студиото на bTV Кънев.

По думите му ситуацията е много трудна, защото ако утре падне правителството, „властта на сенчестото, мафиотското и ченгеджийското“ ще стане още по-голяма.

Според Радан Кънев ПП-ДБ единствена основна политическа опозиция в момента. Заяви, че е важно формацията да натрупа сила, за да може да поиска властта и да осъществи реформи. Акцентира върху важността от победа на президентските избори.