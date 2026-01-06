06.01.2026 | 11:38

Пенев не ги предаде. Те го предадоха многократно

От уволнението през 1982-а до фарса с погребението – история на забрава, интриги и фалшиво уважение

Медиите, които вчера ронеха крокодилски сълзи за Димитър Пенев, го превърнаха в обект на евтино зрелище. Вместо достойно поклонение, се получи цирк в стил риалити формат, в който само липсва телефонна линия за гласуване.

Нищо чудно – за тези медийни граници между журналистика и евтин спектакъл отдавна е премината. В следващия ден се появява новината, че в ефир ще видим Златка Райкова рамо до рамо с Димитър Бербатов в ново предаване. Така се отбелязва върхът на безпристрастната и обективна журналистика – с риалити звезди и бивши нападатели в ролята на анализаторите.

Същевременно Бербатов даде повече интервюта за два дни, отколкото за цялата си кампания за президент на БФС.

Кратка памет и дълъг списък от предателства

Историята показва, че Димитър Пенев е бил предаван многократно от същите среди, които днес го обявяват за велик. Още през 1982 г. е уволнен от ЦСКА заедно с Аспарух Никодимов при равни точки с Левски. Причината – „отсъствие по лична работа“ до Димитровград. Зад уволнението на стои клубната интрига, в която главните действащи лица са Георги Христов и Чопъра. През 1990 г. отборът, с който Пенев постигна полуфиналите срещу Барселона, е разпродаден. Малко след това, при загуба от Хасково, него срещу се организира бойкот. Част от играчите, които тогава го бойкотираха, вчера се поклониха с карамфили в ръцете. Някои от тях – същите, участваха години по-късно в злополучното 8:0, организирано срещу ЦСКА.

Уволнен след Световното в САЩ, върнат след натиск, след пак предаден

След класиране за Мондиала през 1994 г., обещаните премии от 50 000 долара не са изплатени. Пенев, макар да получиш своето, подписва писмо в подкрепа на отбора. Това вбесява тогавашните силни фигури – Христо Данов, „салфетката“ и Радичев. Резултатът – Пенев е уволнен. Христо Бонев отказва да поеме тима, но Георги Василев почти се съгласява. След намеса от Илия Павлов, Пенев е върнат. И така се пише история.

Случилото се след Евро 1996 е дори по-грозно. Накрая, години по-късно, Гриша Ганчев го изгони, защото Пенев е участвал в събитието на партията на Марешки.

Обвинението – „предателство“

Ако Пенев беше предател, щеше да си живее спокойно в Бистрица, както го искаха много пъти. Но той не беше такъв. Легенда, която дава на хората нещо повече от победи

Защо хората обичаха Димитър Пенев?

Защото им дадох чувство за значимост и непобедимост. Националният отбор през 1995 г. беше най-силният в света. Не по мнение, а според официалните класации. Пенев беше символ на онази България, която вярваше в себе си. И заради това заслужаваше далеч по-достойно отношение.

*Коментарът е от фейсбук профила на Йордан Шопов