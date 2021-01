Почетният консул на Южна Корея в Пловдив е завършила „престижния“ ВУЗ в Перник (П.У.Т.К.А.)

Почетният консул на Южна Корея в Пловдив Виолета Сечкова е завършила „престижния“ пернишки ВУЗ със комичната абревиатура ПУТКА. Разкритието е на Благовеста Кенарова, която прави пълен разбор на образованието на жената до „котарака“ Александър Сталийски.

Ето какво пише Кенарова:

PS: „The European Polytechnic University (EPU) is a private engineering university, located in Pernik, Bulgaria. The university was established in 2010. It offers both undergraduate and post-graduate programmes.“ – това от сайта. Не успях да намеря инфо за специалност „Public Administration“.