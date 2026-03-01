01.03.2026 | 18:51

Почина депутатът от „Възраждане“ Славчо Крумов

Скръбната новина съобщи председателят на партията

„Славчо Крумов, депутат на „Възраждане“ от София, е починал днес. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости!

Ще ни липсваш много…………………………………“

Това написа лидерът на партията Костадин Костадинов във фейсбук профила си.

Крумов бе депутат в няколко народни събрания в т.ч. в сегашното.

В рамките на парламентарната си дейност е бил член на Комисията по вътрешен ред и сигурност, Комисията по отбрана, Комисията по вероизповеданията и Комисията за пряко участие на гражданите.

Съболезнования на близките!