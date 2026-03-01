01.03.2026 | 18:51
Почина депутатът от „Възраждане“ Славчо Крумов
Скръбната новина съобщи председателят на партията
„Славчо Крумов, депутат на „Възраждане“ от София, е починал днес. Напусна ни верен съратник, приятел и другар! Бог да го прости!
Ще ни липсваш много…………………………………“
Това написа лидерът на партията Костадин Костадинов във фейсбук профила си.
Крумов бе депутат в няколко народни събрания в т.ч. в сегашното.
В рамките на парламентарната си дейност е бил член на Комисията по вътрешен ред и сигурност, Комисията по отбрана, Комисията по вероизповеданията и Комисията за пряко участие на гражданите.
Съболезнования на близките!
