Почина папа Франциск

Папа Франциск почина днес на 88 години в своята резиденция във Ватикана, съобщи официално пресслужбата на Ватикана.

Повече от месец, от 14 февруари до 23 март, Франциск бе в болница заради бронхит. Вчера обаче той лично благослови вярващите на площад „Свети Петър“ в Рим, макар че не води тържествената света литургия. Франциск за кратко се срещна и с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който е в Рим със своето семейство. Преди месеци папата разкритикува миграционната политика на американския президент Доналд Тръмп.

Франциск бе избран за папа през 2013 г., след като предшественикът му Бенедикт XVI доброволно се оттегли от престола. Така той стана първият папа от Латинска Америка.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

