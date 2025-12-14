Политик уби любовницата си, закла я като пиле

Един от най-жестоките криминални случаи в Сърбия от последните години е убийството на 46-годишната Ясмина Пуретич Лазаревич от нейния любовник Радован Радисавлевич (57), който е бил началник на отдела за общо управление и обществени услуги в община Коцелева в Сърбия.
Жестокото престъпление, извършено на 23 септември 2020 г. в Барич, е мотивирано от патологична ревност.
Детайли от престъплението
След като извършва убийството, Ранисавлевич се е отправил към моста над река Сава край Шабац, за да се самоубие. Той обаче е бил заловен от полицията след подаден сигнал и е признал за престъплението, пише blic.rs.
- Начин на проникване: Ранисавлевич е разказал, че е проникнал в къщата на Ясмина през прозорец, използвайки стълба.
- Убийство: След кратък спор, той я е намушкал многократно с нож.
- Скриване на следи: След деянието е заключил къщата и е изхвърлил ключа, ножа и стълбата.
Полицията е открила тялото на Ясмина в локва кръв около 3 часа сутринта.
Мотив и предистория
Ясмина и Радован са били семейни хора с пълнолетни деца и съпрузи, но са започнали любовна връзка в родното си село.
- Конфликт: Ясмина е искала да прекрати връзката и да се върне при семейството си, но Ранисавлевич не е можел да приеме това.
- Предупреждения: Нейни близки са я предупреждавали, че той е психопат и проявява патологична влюбеност и ревност, но тя е осъзнала това твърде късно.
Майката на жертвата, Даринка Пуретич, с болка е заявила пред медиите: „Дъщеря ми беше заклана от чудовище, което е известно с това, че преследва жени… Нека е проклет, че посегна на детето ми.“ Ясмина оставя две деца на 25 и 17 години.
Съдебен процес и присъда
По време на делото прокурорът Владимир Гаич подчертава, че престъплението има всички елементи на коварно убийство, тъй като жертвата не е могла да предположи, че ще бъде нападната. Доказателствата за предварително планиране включват:
- Ранисавлевич е пил алкохол, за да се „осмели“ (и да използва пиянството като смекчаващо обстоятелство).
- Носел е със себе си стълба за височината на прозореца.
Адвокатът на защитата се е опитал да представи смъртта на Ясмина като „чисто нещастие“, твърдейки, че клиентът му я е обичал искрено и не е искал да я убие, а е действал в състояние на силен афект, след като тя му е казала, че има друг.
В последната си дума Радован Ранисавлевич изразява дълбоко съжаление, твърдейки, че не помни как точно е извършил деянието, и че не е имал мотив, а е действал в състояние на силен афект.
Преди месец в Съдебната палата е произнесена присъдата: Радован Ранисавлевич е осъден на 14 години затвор за убийството на Ясмина Пуретич Лазаревич.
