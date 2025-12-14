14.12.2025 | 15:44

Политик уби любовницата си, закла я като пиле

Един от най-жестоките криминални случаи в Сърбия от последните години е убийството на 46-годишната Ясмина Пуретич Лазаревич от нейния любовник Радован Радисавлевич (57), който е бил началник на отдела за общо управление и обществени услуги в община Коцелева в Сърбия.

Жестокото престъпление, извършено на 23 септември 2020 г. в Барич, е мотивирано от патологична ревност.

Детайли от престъплението

След като извършва убийството, Ранисавлевич се е отправил към моста над река Сава край Шабац, за да се самоубие. Той обаче е бил заловен от полицията след подаден сигнал и е признал за престъплението, пише blic.rs.

Начин на проникване: Ранисавлевич е разказал, че е проникнал в къщата на Ясмина през прозорец, използвайки стълба.

Убийство: След кратък спор, той я е намушкал многократно с нож.

Скриване на следи: След деянието е заключил къщата и е изхвърлил ключа, ножа и стълбата.

Полицията е открила тялото на Ясмина в локва кръв около 3 часа сутринта.

Мотив и предистория

Ясмина и Радован са били семейни хора с пълнолетни деца и съпрузи, но са започнали любовна връзка в родното си село.

Конфликт: Ясмина е искала да прекрати връзката и да се върне при семейството си, но Ранисавлевич не е можел да приеме това.

Предупреждения: Нейни близки са я предупреждавали, че той е психопат и проявява патологична влюбеност и ревност, но тя е осъзнала това твърде късно.

Майката на жертвата, Даринка Пуретич, с болка е заявила пред медиите: „Дъщеря ми беше заклана от чудовище, което е известно с това, че преследва жени… Нека е проклет, че посегна на детето ми.“ Ясмина оставя две деца на 25 и 17 години.

Съдебен процес и присъда

По време на делото прокурорът Владимир Гаич подчертава, че престъплението има всички елементи на коварно убийство, тъй като жертвата не е могла да предположи, че ще бъде нападната. Доказателствата за предварително планиране включват:

Ранисавлевич е пил алкохол, за да се „осмели“ (и да използва пиянството като смекчаващо обстоятелство).

Носел е със себе си стълба за височината на прозореца.

Адвокатът на защитата се е опитал да представи смъртта на Ясмина като „чисто нещастие“, твърдейки, че клиентът му я е обичал искрено и не е искал да я убие, а е действал в състояние на силен афект, след като тя му е казала, че има друг.

В последната си дума Радован Ранисавлевич изразява дълбоко съжаление, твърдейки, че не помни как точно е извършил деянието, и че не е имал мотив, а е действал в състояние на силен афект.

Преди месец в Съдебната палата е произнесена присъдата: Радован Ранисавлевич е осъден на 14 години затвор за убийството на Ясмина Пуретич Лазаревич.