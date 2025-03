Блокада на сръбската телевизия! Вучич пуска Червените барети? (видео)

Протестиращите в Белград идват от всички посоки въпреки дъжда. Те се събраха на площад „Югославия”. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Душан Младенович, репортер на новинарската телевизия N1 в Сърбия.

🔥 In Belgrade, Serbia, more than 500,000 people have taken to the streets in front of the parliament building, demanding the resignation of President Vučić and the government. pic.twitter.com/2F4v0FWe59

— Visioner (@visionergeo) March 15, 2025