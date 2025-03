04.03.2025 | 11:04

Посочиха най-добрия плаж в света – намира се в Европа

Най-доброто време за посещение на плажа е май и септември, когато времето е топло и слънчево, а туристопотокът е значително по-малък

Плажът Елафониси в Гърция беше обявен за най-добрия плаж в света от Tripadvisor, като част от наградите Travellers’ Choice Awards: Best of the Best Beaches за 2025 г. Тази красива пясъчна ивица се намира на остров Крит и се завръща в класацията за първи път от четири години.

Този спокоен плаж е известен със своя розов пясък и кристално чисти води, но също така е заобиколен от кедрови гори, което го прави чудесно място и за пешеходен туризъм.

Най-доброто време за посещение на плажа е май и септември, когато времето е топло и слънчево, а туристопотокът е значително по-малък в сравнение с пиковите летни месеци – юни, юли и август.

Малкият плаж разполага и с островче на около 200 метра южно от основната зона за плуване. В близост се намира и голяма плитка лагуна за кайтсърфинг, която е дълбока не повече от един метър. На по-малко от километър от плажа има няколко хотела и ресторанти, а още повече са разположени в околността.

За туристите, които отсядат в близкия град Ханя, местни и международни туристически агенции предлагат ежедневни автобусни екскурзии до Елафониси.

Районът предлага множество възможности за семейства, включително кайтсърфинг, фар в западния край на остров Елафониси, пътеката Палеохора-Елафониси, която разкрива зашеметяваща флора, както и ежедневни разходки с лодка и сърф екскурзии.